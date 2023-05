﻿Dresden erarbeitet einen Masterplan fürs Grün

Umwelt

Blick auf das neue Wohnquartier in Mickten (links), am rechten Rand ist ein Stück des Einkaufszentrums Elbepark in Kaditz zu sehen. Die Stadt wird weiter verdichtet.

Damit die Stadt in Sachen Grünplanung strategischer arbeiten kann, will das Amt für Stadtgrün einen Masterplan dafür erarbeiten. Warum der Flächennutzungsplan nicht reicht und in einem ersten Schritt die Stadtbezirke Geld aus ihrem Budget beitragen sollen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket