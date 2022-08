Mit Bauwerken über den Fluss ist es in Dresden nicht so einfach. Studenten hatten in einem Wettbewerb den Auftrag, eine Querung der Elbe am Ostragehege zu entwerfen. Dafür wurden jetzt Sieger gekürt. Auch Carbon-Beton spielt dabei eine Rolle.

