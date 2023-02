﻿Der Entwurf für den Loschwitzer Park kommt gut an

Dresden. Die dringend notwendige Sanierung des Loschwitzer Parks an der Fidelio-F.-Finke-Straße ist ein Kraftakt. „Aber es wäre ein sehr lohnenswerter Kraftakt“, urteilte die Grünen-Beirätin Claudia Creutzburg in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksbeirats (SBR) Loschwitz. Darüber waren sich die Beiräte sogar einig. Der Entwurf, den Landschaftsarchitekt Florian Ehrler mit seinem Büro „freiraumgestaltung“ vorstellte, hatte sie überzeugt.

Nach langer Vorarbeit auch mit dem Amt für Stadtgrün, Diskussionen im Stadtbezirk und einer gut besuchten Bürgerbeteiligung mit Parkbegehung war er entstanden: Nun sollen die Wege saniert, ein neuer angelegt werden, den es früher schon einmal gab, das Strauchwerk wird für besseren Schallschutz der Anwohner verdichtet. Bäume, die gefällt werden mussten oder müssen, werden ersetzt, der Bereich für die Jugendlichen bekommt Tischtennisplatten und einen Pavillon mit einer schallschützenden Wand, der Kinderspielplatz zusätzliche Geräte, insgesamt gibt es mehr Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Fahrradständer...

„Die Summen sprengen den Rahmen dessen, was wir haben“

Aber das kostet. Mit Planung (72 500 Euro) und Baukosten (278 700 Euro) setzt das Amt für Stadtgrün aktuell insgesamt rund 351 200 Euro für die Sanierung an. Für den ersten Bauabschnitt 2023/2024 kann das Amt über 100 000 Euro verfügen, der Stadtbezirk soll 65 000 beisteuern. Nachdem der Stadtbezirk schon im vergangenen Jahr 20 000 Euro für die Planung bewilligt hatte, fühlten sich die Beiräte nun doch etwas überfordert. 65 000 Euro sind rund ein Drittel ihres Jahresbudgets. „Die Summen sprengen den Rahmen dessen, was wir haben“, mahnte deshalb auch Ralf Weber (Grüne), der – wie berichtet – vor allem mit den hohen Planungskosten fremdelt.

Dass der Beirat bei einer solchen Forderung nicht gerade begeistert sein würde, hatte Ute Etzien vom Amt für Stadtgrün schon geahnt. Deshalb war sie mit Planer Ehrler auch schon vorab in die Sitzung gekommen, um den Entwurf und die Finanzierung vorzustellen. Entscheiden müssen die Beiräte erst in der nächsten Sitzung im März. Dann wird das Amt den offiziellen Förderantrag stellen. Und bis dahin werden die Beiräte überlegen müssen, in welcher Höhe sie sich eine Beteiligung vorstellen können.