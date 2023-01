﻿So aufwändig entsteht ein Doppelbrötchen in der Landbäckerei Schmidt

Teig kneten, backen, fertig – so einfach ist es nicht, ein leckeres Brötchen herzustellen. Was alles dazugehört, warum eine lange Teigführung eine entscheidende Rolle spielt und Doppelbrötchen nicht gleich Doppelbrötchen ist.

Leupoldishain. Die Landbäckerei Schmidt backt Dresdens beste Doppelsemmel. Das ist das Urteil einer fachkundigen Jury eines DNN-Tests. Bei dem wurden Doppelsemmeln von 23 regionalen Bäckereien verkostet. Doch was braucht es, um eine leckere Doppelsemmel zu backen? Ist das so einfach, wie viele Internetrezepte Glauben machen? Wir haben uns in der familiengeführten Bäckerei, die im Königsteiner Ortsteil Leupoldishain ihren Sitz hat, angesehen, wie dort Brötchen gebacken werden.

Am Anfang steht das Korn

Der Weg des Brötchens beginnt beim Korn. Quasi gleich um die Ecke bei der Landbäckerei Schmidt liegen die Felder der Agrarproduktion „Am Bärenstein“ Struppen eG. Sie baut unter anderem Weizen an und schlägt damit gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe. „Wir haben Weizen am Markt und Stroh für unsere Tiere“, bringt es Geschäftsführerin Ines Senger auf den Punkt. Das Unternehmen produziert auch die Futtermittel für seine Milchkühe, Ochsen bzw. Bullen und Schweine selbst, setzt auf Fruchtfolge, kurze Wege und Selbstvermarktung. Weil Weizen nicht gleich Weizen ist, gibt es in Sachen Sortenwahl eine enge Abstimmung mit der Dresdner Mühle.

Das richtige Mehl

Denn die Dresdner Mühle mahlt auch das Korn aus Struppen zu Mehl. Egal, ob Kuchen, Christstollen, Brot oder Brötchen – jedes Gebäck braucht ein anderes Mehl, denn Klebe- und Stärkeeigenschaften sollten darauf abgestimmt sein.

„Die unterschiedlichen Backeigenschaften der Mehle erreichen wir durch die Vermahlung unterschiedlicher Sorten“, sagt Dirk Willkomm, Leiter Verkauf/Anwendungstechnik in der Dresdner Mühle.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn durch Wetter und Bodenverhältnisse schwanken auch die Eigenschaften jeder Mehlsorte eines jeden Produzenten. Mit Laboranalysen und Backtests stellt die Dresdner Mühle die variablen Qualitäten fest, um dann „verlässliche Mischungen und in der Folge Mehle mit Gelinggarantie herstellen zu können“, erklärt Willkomm.

Trotz der Mischung – „aufgrund unserer professionellen Prozesskette wissen wir zu jeder Zeit, welches Getreide von welchem Landwirt in das jeweilige Mehl einfließt“.

Die Auswahl der Zutaten

Neben Mehl braucht es zum Brötchenbacken Gerstenmalz, Hefe, Salz, Öl und natürlich Wasser, zählt Nicole Arko auf. Die 26-Jährige gehört wie ihr 28 Jahre alter Bruder John Albrecht zur Inhaberfamilie der Landbäckerei Schmidt. Vor vier Jahren haben die Geschwister selbst ein insolvent gegangenes Backwarenunternehmen in Hoyerswerda übernommen, tragen jedoch auch in der elterlichen Großbäckerei Verantwortung.

„Wir verwenden zum Brötchenbacken Leitungswasser. Das ist in unserer Region nicht hart, daher eignet es sich sehr gut“, verrät Nicole Arko.

Zudem hat die Landbäckerei Schmidt für ihre Doppelbrötchen Flüssighefe aus Straßburg, derzeit Rapsöl aus einer Ölmühle in Rostock, naturreines Steinspeisesalz aus deutschem Bergbau und Gerstenmalz aus Frankfurt ausgewählt. „Es enthält eine Vielzahl an Aromen. Man kann dadurch Gebäckeigenschaften wie Krustenfarbe, Krumenfarbe, Aromen, Geschmack oder Volumen beeinflussen bzw. verbessern.“

Den Teig ansetzen

Beim Ansetzen des Teiges kommt es aufs genaue Wiegen an. Schon da darf kein Fehler passieren. Zu viel oder zu wenig Salz bzw. wenn das optimale Verhältnis von Wasser und Mehl nicht stimmt – all das und viel mehr hat Einfluss auf die Qualität des Semmelteiges und des Geschmacks.

„Wie man zu Hause kocht, so wurde früher in der Bäckerei gebacken und zwar nach Gefühl. Das funktioniert heute nicht mehr – schon aus Verbraucherschutzgründen“, so der junge Bäckermeister John Albrecht Arko. „Außerdem erwarten die Kunden eine gleichbleibende Semmelgröße und dass der Geschmack immer so ist, wie sie es kennen“, sagt seine Schwester. „Eigentlich ist das ein kleiner Widerspruch in sich“, findet ihr Bruder. „Die Leute wollen ein handwerklich gefertigtes Produkt, aber es muss immer gleich sein.“

Fertigbackmischungen verwendet die Landbäckerei Schmidt nicht. „Jedes Produkt wird nach eigenen Rezepten von uns selber hergestellt“, versichert John Arko. „Deshalb gab es auch eine ganze Zeit lang bei uns keine Croissants. Bis wir den Dreh raushatten, wie Qualität und Quantität überein gehen.“

Der Teigmacher muss längst keine 75 Kilo schweren Mehlsäcke mehr schleppen, wenn er zum Beispiel den Teig für die Doppelsemmeln ansetzt. Das Mehl wird mit Druckluft von einem der zehn Mehlsilos in die große Rührschüssel geblasen. Überhaupt hat Familie Arko in ihrer Großbäckerei überall dort, wo es den Menschen die Arbeit erleichtert, Technik angeschafft und ihre Lagerhaltung digitalisiert.

„Doch das, worauf es ankommt – die handwerkliche Expertise – wird hier mehr gefordert als in anderen Betrieben“, findet John Arko. „Zu Hause nimmt man zum Rühren ja auch den Mixer.“

Den Teig „bearbeiten“

Zutaten verrühren, Teig gehen lassen, in Stücke teilen und dann backen – so einfach ist das mit der Semmelherstellung nicht. Schon das richtige Kneten erscheint dem Laien wie eine Wissenschaft. Denn erst wird alles langsam vermischt, damit sich die einzelnen Zutaten gut verteilen und ein homogener Teig entsteht. Die zweite Knetphase ist dann schnell, erfahren wir.

Durch den hohen Eintrag an Energie durch den Knethaken werde das Glutennetzwerk – also der Weizenkleber – „ordentlich ausgebildet“, so Nicole Arko. „Dies sorgt später dafür, dass der Teig die Gare optimal hält, sich gut verarbeiten lässt und die Brötchen eine gute Krume ausbilden. Auch die Knetdauer hat Einfluss auf zahlreiche Faktoren.“

Wichtig ist auch, die Teigtemperatur im Auge zu behalten, denn sie habe Einfluss auf das Quellverhalten des Mehles, auf das Gärverhalten und enzymatische Abläufe.

Nach dem Kneten – in unserem Fall 720 Sekunden – braucht der Brötchenteig erst mal zehn Minuten Ruhe, um sich zu entspannen. Dann wird er über einen überdimensionalen Trichter in die Semmelmaschine gefüllt. Die teilt den Teig in gleichgroße Stücke. Eine Walze ahmt das Rundwirken mit der Hand nach.

Der entscheidende Unterschied

Jetzt fahren die Brötchen zwölf Minuten durch einen Gärschrank. Dann werden die Rundlinge zu länglichen Teigstücken geformt und immer zwei an den Längsseiten zusammengesetzt. „Denn was wir hier backen, ist nämlich kein klassisches Doppelbrötchen“, so John Arko. „Wir machen Dresdner Franzsemmeln.“

Die schmecken anders als Doppelbrötchen, schwört der junge Bäckermeister. Denn geschmacksentscheidend seien neben der Rezeptur die Röststoffe. „Ein Brötchen aus zwei zusammengesetzten Teigstücken bäckt anders aus als eine Doppelsemmel, wo zwei Teile nebeneinander gelegte Teile einfach zusammenbacken und noch mal ein Längsschnitt gesetzt wird.“

Für die perfekte Franzsemmel bei der Landbäckerei Schmidt hat John Arko sen. eine spezielle „Diele“ entwickelt und sich patentieren lassen. Es handelt sich um ein Blech in V-Form. Auf diesem nehmen die Franzsemmeln die optimale Position ein, damit die zusammengesetzten Teigstücke auf einer großen Fläche zusammengaren und später beim Backen den gewünschten Ausbund haben.

Lange Teigführung

Jetzt wird die Kerntemperatur in den Teiglingen, die etwa 23 bis 24 Grad beträgt, in einer Art riesigem Eisschrank mit Hilfe von -38 Grad kalter Luft innerhalb von 15 Minuten auf 4 Grad gesenkt. Dann müssen die Teiglinge „vorgaren“. Dazu kommen sie in Klimaräume, sogenannte Gärverzögerer. Schritt für Schritt steigt in diesen die Temperatur an – bis auf 14 Grad. Über etwa 16 Stunden werden die Teiglinge so bei niedriger Temperatur sehr langsam gegart und schließlich wieder auf 3 Grad heruntergekühlt, um die Hefe wieder zu stoppen.

Die lange Teigführung sorge später für eine bessere Krustenbräunung, eine zartere Krustenstruktur, eine saftigere Krume und einen ausgeprägten Geruch und Geschmack, so die beiden Geschwister. Außerdem verschaffe sie den Bäckern Zeit und angenehmere Arbeitszeiten. Denn die Teige können tagsüber produziert werden. Zudem ermöglicht die Langzeitteigführung, die Brötchen in den vielen Filialen der Bäckerei Schmidt frisch vor Ort zu backen.

Der letzte Schliff

Die Fahrer der Bäckerei bringen die Bleche mit den Teiglingen, die die ganze Zeit bei einer Temperatur von drei bis vier Grad gehalten werden, dann am nächsten Morgen in die Filialen. Nachdem sich die Brötchen akklimatisiert haben, kommen sie in den Ofen. „Die Backzeit beträgt 21 Minuten“, so Bäckermeister John Arko.

Vorm Backen werden die Brötchen aber noch in einen Sprühnebel gehüllt. „Das Benetzen mit Wasser hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Wärmeübertragung und sorgt dafür, dass die Teigoberfläche elastisch bleibt. So geht das Brötchen gleichmäßiger auf“, erklären die Arkos. Zudem sei der Schwaden wichtig für den Glanz des Brötchens.

