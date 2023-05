﻿Wann kommt der Lückenschluss am Emerich-Ambros-Ufer?

Dresden. Es sind nur 500 Meter Straße. Aber dieser halbe Kilometer ist entscheidend für das Stadtzentrum. Wenn die neue Fahrbahn fertig ist, kann der Verkehr im Dresdner Westen neu gebündelt werden. Dann rollt die Wagenkolonne nicht mehr mitten durch den urbanen Raum von Pieschen, Friedrichstadt und Innenstadt, sondern daran vorbei. Das Emerich-Ambros-Ufer soll das Zentrum entlasten und den stadtverträglichen Umbau der riesigen Verkehrsschneisen unterstützen. Doch das ist Zukunftsmusik.

Lückenschluss seit 1994 geplant

Wenn denn das Emerich-Ambros-Ufer eines Tages gebaut wird. Schon seit 1994 plant Dresden den Lückenschluss an der Weißeritz. 2017 war es fast so weit: Die Landesdirektion gab den Plänen der Stadtverwaltung ihren Segen und schuf mit dem Planfeststellungsbeschluss Baurecht. Doch der damalige Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) zog die Notbremse. Viele Jahre hatte die Stadt geplant, aber zeitgemäße Radverkehrsanlagen waren nicht vorgesehen in einer Lösung, die die nächsten 60 Jahre halten soll.

Viel Geld für etwas, das nicht wirklich funktioniert

Inzwischen spielt nicht nur der Radverkehr eine größere Rolle als früher, inzwischen sind die Verkehrssimulationen deutlich besser als früher, inzwischen sind die Verkehrsprognosen andere als früher. Die Erkenntnis: „Wir schaffen mit einer teuren Maßnahme etwas, das nicht wirklich funktioniert“, sagt Axel Wittstock vom Verkehrsplanungsamt und zeigt auf eine Folie. Auf der sind ganz viele rote „F’s“ zu sehen und hellrote „E’s“.

Es muss etwas Besseres her

Ein rotes F bedeutet: schlimmer Stau. Ein hellrotes E: zäher Verkehr. Ein dunkelgrünes „A“ ist dagegen optimal und ein hellgrünes „B“ steht für wenig Wartezeit für alle. Werden die ursprünglichen Pläne umgesetzt, entsteht eine Staufalle. Es muss etwas Besseres her.

Verkehrsplanung mit dem Florett

Die Stadtplaner haben simuliert und die Beziehungen zum Öffentlichen Personennahverkehr und zu den nächsten Ampeln untersucht. „Ziel war es, den Verkehrsablauf so zu optimieren, dass die Planfeststellung nicht ihre Gültigkeit verliert.“ Also keine gravierenden Umwälzungen, sondern Verkehrsplanung mit dem Florett. Ein neues Planfeststellungsverfahren würde die Vollendung des Emerich-Ambros-Ufers in weite Ferne schieben.Ufer

Die Knoten sollen optimiert werden

Die Knoten rund um Cossebauder Straße, Tonbergstraße, Raimundstraße und Flügelweg sollen optimiert werden mit Abbiegespuren, damit es besser rollt als bei der Planvariante. „Es sind keine Riesenschritte“, räumt Wittstock ein, aber das ist angesichts der Verkehrsströme, die sich in den Spitzenstunden über die Knoten und die Straßenabschnitte bewegen, auch kein Wunder. Aber: Wenn alles einmal fertig ist, wird nicht nur das Zentrum entlastet, sondern auch Altcotta. Am Cottaer Rathaus muss heute jeder Kraftfahrer vorbei, der vom Flügelweg kommt und in Richtung Zentrum unterwegs ist. Weil 500 Meter Fahrbahn fehlen.

Das Problem ist seit Jahren bekannt: Weil ein 500 Meter langer Abschnitt des Emerich-Ambros-Ufers (rot) fehlt, müssen Autofahrer den Umweg über Tonbergstraße und Lübecker Straße nehmen. Von der Flügelwegbrücke über die Elbe bis nach Altcotta rund ums dortige Rathaus entsteht dadurch Rückstau, auch die Straßenbahnen auf der „Lübecker“ sowie die Busse der DVB werden ausgebremst. Die Neubautrasse soll das ändern. Um für sie Platz zu schaffen, müsste an der Engstelle zwischen Lübecker Straße und Weißeritz die Ufermauer verändert werden. Auch eine Lärmschutzwand ist geplant. © Quelle: Grafik: Eylert

Vielleicht nur eine Fahrspur Richtung Zentrum

Radverkehrsanlagen und Fußwege soll es auch geben, möglicherweise wird der Fahrzeugverkehr Richtung Zentrum nicht auf zwei Spuren abgewickelt, wie ursprünglich geplant, sondern nur auf einer Fahrspur. „Das müssen wir noch weiter untersuchen“, sagt Wittstock, da müsse noch viel simuliert werden.

Erst ist die Bahnunterführung in Cotta dran

Gebaut werden soll in Abschnitten, damit der Planfeststellungsbeschluss, der seinen sechsten Geburtstag feiert, nicht verfällt. Weil die Stadt bald in Cotta die Bahnunterführung Hamburger Straße mit Sperrung von zwei Fahrspuren bauen lässt, kann nicht zeitgleich in das ohnehin staugeplagte System Flügelweg, Tonbergstraße, Cossebauder Straße, Altcotta eingegriffen werden. Nur Maßnahmen ohne Auswirkungen auf den Verkehr wie der Bau von Stützmauern am Emerich-Ambros-Ufer sind möglich.

Im Sommer kommt die Busspur

Im Sommer kommt auch noch die Busspur am Flügelweg Richtung Cotta, ein weiterer Faktor für die Simulationen. Immerhin: Der Knoten, der um mehrere Spuren erweitert werden soll – Tonbergstraße, Cossebauder Straße, Raimundstraße – befindet sich auf städtischer Flur, so dass keine Ankaufverhandlungen mit Grundstückseigentümern geführt werden müssen. Aber wann die letzten 500 Meter Fahrbahn plus die Knoten fertig sind und das Zentrum entlastet wird, das lässt sich heute noch nicht sagen.