Dresden: Elternbefragung zur Kita-Betreuung läuft noch bis Ende Oktober

Dresden. Noch bis Montag können rund 8000 zufällig ausgewählte Familien mit Kindern im Kindergartenalter an der 7. Dresdner Elternbefragung zur Kindertagesbetreuung teilnehmen. In der Online-Umfrage geht es um die Zufriedenheit der Eltern in Bezug auf Erziehung, Bildung und Elternbeteiligung sowie mit dem Angebot an Informationen und Beratungen in den Kindertageseinrichtungen.

Zudem werden die Eltern befragt, nach welchen Kriterien sie die Kindertagesbetreuung auswählen. „Damit wir die Kindertagesbetreuung entsprechend der Bedürfnisse der Familie ausgestalten und weiterentwickeln können, brauchen wir eine breite Datengrundlage“, sagt die Leiterin des Amtes für Kindertagesbetreuung Sabine Bibas. Die Ergebnisse werden anonym ausgewertet und voraussichtlich im Dezember veröffentlicht.

Seit 1998 befragt die Stadt Dresden Eltern regelmäßig nach ihrer Zufriedenheit und Wünschen bezüglich der Kindertagesbetreuung. Die Fragebögen entstanden in Zusammenarbeit der Kommunalen Statistikstelle mit dem Amt für Kindertagesbetreuung, dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen, dem Kita-Rat sowie Vertretern von Trägern der freien Jugendhilfe.

Von cs