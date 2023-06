﻿Eltern fordern Straßensperrung für sicheren Schulweg

Dresden. Um die Verkehrssicherheit rund um Schulstandorte gibt es viele Diskussionen in Dresden: An der 51. Grundschule führt die Schulgemeinschaft jetzt einen besonderen Kampf. Mit einer Unterschriftensammlung soll einer außergewöhnlichen Forderung Nachdruck verliehen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 51. Grundschule ist durch die Rosa-Menzer-Straße von einem Teil ihres Schulgrundstücks getrennt. Südöstlich der Straße liegt das Schulgebäude mit der alten Sporthalle, nordwestlich der Rosa-Mentzer-Straße liegen der Schulgarten, ein Freispielgelände sowie der Bereich, auf dem momentan die von der Schulgemeinschaft lang ersehnte neue Sporthalle gebaut wird.

Sperrung seit einem Jahr

Wegen der Baustelle ist die Straße seit einem Jahr voll gesperrt. Daniel Bemmerer ist Vater eines Erstklässlers in der Schule und Vertreter der Elterninitiative für Verkehrssicherheit. Er ist der Ansicht, dass nach Meinung der „Anwohner die Straße in diesem Bereich verzichtbar“ ist. „Verkehrsstörungen gibt es nicht und gab es während des ganzen Jahrs, das die Sperrung bereits andauert, nicht“, erklärt Bemmerer gegenüber DNN.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deshalb sollte es bei der jetzigen Verkehrssituation bleiben. Der Elternrat der Schule hat sich schon vor Monaten dafür eingesetzt. In einem Schreiben an das Straßen- und Tiefbauamt spricht sich die Elternschaft dafür aus, „das Teilstück der Rosa-Menzer-Straße, das parallel zu den Grundstücken der 51. Grundschule verläuft, einzuziehen“. Mit dem verwaltungstechnischen Fachbegriff ist praktisch nichts anderes gemeint, als die dauerhafte Sperrung der Straße für den Fahrzeugverkehr.

Viel Aufwand bei Straßenquerung

Die Eltern beziehen sich auf das sächsische Straßengesetz. Demnach soll eine Straße „eingezogen werden, wenn sie keine öffentliche Verkehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen“. Das ist nach Ansicht der Eltern bei der Rosa-Menzer-Straße im Bereich der Schulgründstücke der Fall.

Bereits jetzt sei es so, dass die Kinder, wenn sie den Schulgarten oder das Freispielgelände erreichen wollen, die Rosa-Menzer-Straße überqueren müssen. Eine Querung der Straße ohne Aufsicht sei den Kindern aus Sicherheitsgründen verboten. Über die Straße gehe es deshalb in der Regel „nur in Gruppen unter Aufsicht von Lehr- oder Hortpersonal“.

Neue Sporthalle ist „Eingriff in Schulbetrieb“

Mit der neuen Sporthalle, die Ende des Jahres fertig sein soll, würden die Kinder noch häufiger die Straße überqueren müssen. Denn für jede Sportstunde müssen die Klassen unter Aufsicht eines Lehrers oder Erziehers vom Schulgebäude über die Straße zur neuen Sporthalle geführt werden. Die Kinder könnten nicht mehr selbstständig zur Sporthalle gehen. Die Eltern rechnen vor: Pro Stunde müssten zwei Schulklassen vom Schulgebäude in die Sporthalle und zwei Klassen zurück. Das seien pro Stunde 100 Kinder, die die Rosa-Menzer-Straße queren müssten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem müssten bis zu 400 Kinder zur großen Hofpause und zurück ebenfalls die Straße queren. „Auch mit Mittelinsel ist das Risiko einfach zu groß“, so erklärt Bemmerer, „dass bei dieser hohen Zahl an Querungen früher oder später ein Kind durch ein Auto oder einen schnell fahrenden Radfahrer verletzt wird“. Die Sperrung könne auch dazu beitragen, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr mit dem Auto bis vor die Schultür fahren.

Eltern fürchten höhere Unfallgefahr

Die Eltern befürchten, dass mit der neuen Sporthalle „die Unfallgefahr auf der Rosa-Menzer-Straße ansteigen“ werde, heißt es im Schreiben an das Straßen- und Tiefbauamt. Weil sich mit dem Neubau der Platz zum Toben verringere, könnten die Schüler noch häufiger auf die Straße rennen wollen.

Für Anlieger habe der Straßenabschnitt keine Bedeutung, es gebe in dem Bereich nur die Schule. Für den Verkehrsfluss in dem Stadtgebiet sei die Straße auch nicht erforderlich. Trotz der seit Monaten bestehenden Vollsperrung fließe der Verkehr „reibungslos über die Parallelstraßen Alemannenstraße und Bergmannstraße ab“.

Behörde lehnt Elternwunsch ab

Beim Straßen- und Tiefbauamt stießen die Eltern damit jedoch auf keinerlei Begeisterung. Ein Wegfall der Verkehrsbedeutung für den Abschnitt der Rosa-Menzer-Straßeist sei „nicht ersichtlich“, heißt es dort. Das Straßenstück habe vielmehr „eine wichtige Verbindungsfunktion im Stadtteil Striesen – nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger“. Es entlaste unter anderem „die umliegenden, schmaleren Straßen und die stark befahrene Bergmannstraße“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Straßenabschnitt habe „aufgrund des hohen Parkdrucks in Striesen“ eine wichtige Bedeutung. Eltern würden ihn nutzen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen und auch Versorgungsfahrzeuge würde über die Rosa-Menzer-Straße das Schulgelände erreichen. Die Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit würden das Interesse der Allgemeinheit an der Nutzung der Straße nicht überwiegen.

Verkehrsinsel und Tempo-30-Zone

Die neue Halle werde in Kenntnis der Situation errichtet und aus der Vergangenheit seien auch keine „Anhaltspunkte für eine Verkehrsgefährdung“ bekannt. Mit einer Verkehrsinsel habe die Stadt bereits eine Überquerungshilfe auf der Menzer-Straße geschaffen und der Abschnitt liege in einer Tempo-30-Zone. Schließlich würde eine „Einziehung“ der Straße unter anderem auch längere Wege für Fußgänger und Radfahrer bedeuten. Deshalb könne die Stadt dem Anliegen der Elternvertreter „nicht nachkommen“, konstatierte das Straßen- und Tiefbauamt.

Die Schulgemeinschaft will jedoch nicht locker lassen. Am Freitag startete sie ihre Aktion für die Einziehung der Straße. Die Unterschriften sollen im Juli an die Stadt übergeben werden. „Unsere Eingabe wurde schriftlich abgelehnt, mit für uns nicht überzeugenden Gründen, die vor allem die Sicherheit der Kinder nicht ausreichend berücksichtigen“, erklärt Daniel Bemmerer. Und: „Wir hoffen, das Amt noch umstimmen zu können.“

DNN