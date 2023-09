﻿Sterne-Restaurant im Dresdner Norden: Fein Essen im „Elements“

Dresden. Mit gutem Essen (englisch: „Fine Dining“) haben sich Stephan Mießner und Martina Starovičová in ihrem „Elements Deli Lounge Restaurant“ im Dresdner Norden einen Namen gemacht – und einen Stern im „Guide Michelin“ errungen.

Der legendäre Gourmetführer lobt die „angenehm klare und reduzierte“ Küche - der Gast genieße hier ein gleichermaßen ausdrucksstarkes wie finessenreiches Essen inmitten von „Industrie-Architektur, Loft-Flair und trendig-elegantem Design“. Küchenchef Stephan Mießner und seiner Partnerin Starovičová selbst bezeichnen ihren kulinarischen Stil als „regionale Hochküche mit Weitläufigkeit.“

Blutwurst, Schnitzel, Sushi, Pudding

Denn was der erfahrene Koch im „Zeitenströmung“-Areal kredenzt, fusioniert sächsische Speisen und französisch inspirierte Küche mit exotischen Ausflügen: Der Gourmet kann sich hier mal mit Boudin Noir (französischer Blutwurst), verwöhnen lassen, genauso aber auch mit einem erlesen zubereitetem Schnitzel, dann wieder mit „Sashimi vom Hamachi“ (eine Art Sushi von einer japanischen Stachelmakrele). Zum Nachtisch locken oft auch auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombinationen wie beispielsweise ein Malva-Pudding mit Stachelbeere, Dill und Joghurt.

Dass das „Elements“ mit diesen und weiteren Speisen weit über Dresden hinaus Anhänger findet, hängt mit besonders frischen Zutaten, ständig wechselnden Kreationen und hochwertiger Zubereitung durch einen international versierten Küchenchef zusammen: 1983 in Dresden geboren, lernte Stephan Mießner den Kochberuf in Radebeul, sammelte danach Erfahrungen in Restaurants in Spanien, Italien, Südafrika und der Schweiz.

2007 kehrte er nach Dresden zurück und kochte im „Eckberg“, wo damals Martina Starovičová als Restaurantleiterin tätig war. Zusammen entwickelten die Beiden die Idee, sich mit einem eigenen Lokal selbständig zu machen. 2009 stießen sie auf die ehemalige Artillerie-Dreherei in der Dresdner Albertstadt. „Das war der zeitlose Ort mit dem gewissen Etwas, den wir die ganze Zeit schon gesucht hatten“, erinnert sich Martina Starovičová. „Wir dachten in dem Moment: Wow, das ist ja mal etwas ganz anderes als der Barock, für den Dresden sonst steht.“

„Deli“-Bistro für schnelles Mittagessen

Umgeben von unverputzten Backsteinmauern und stillgelegten Portalkränen richteten Mießner und Starovičová ein dreigliedriges Lokal ein: Ein Raum der alten Werkstatt ist das „Deli“-Bistro geworden, das sich unter anderem an mittagshungrige Mitarbeiter umliegender Firmen oder an Gäste richtet, die nicht ganz so viel Zeit haben. Ein weiterer Teil hat sich in eine Lounge mit bequemen Ledersesseln und Sofas verwandelt. Der dritte Raum schließlich wurde zu einem Feinschmecker-Restaurant – für das der Michelin-Guide dann 2014 erstmals einen der begehrten Sterne vergab.

Seither hat das „Elements“ diesen besonderen Status in der Stadt immer wieder verteidigt und ein festes Stammpublikum an sich gebunden. „Die Dresdner sind nicht so experimentierfreudig, dafür aber treu“, hat die gebürtige Slowakin Starovičová immer wieder bemerkt. 60 bis 70 Prozent der Gäste kommen regelmäßig, schätzt Mießner. Dazu gehören „Anzugträger“ ebenso wie Senioren, die einst im VEB Strömungsmaschinen gearbeitet haben, bevor aus den Industriehallen ein Erlebnisareal wurde. Mancher nimmt mehrmals pro Woche eine Stunde Autobahnfahrt auf sich, um hier zu speisen.

Das Sterne-Restaurant liegt im Dresdner Norden an der Königsbrücker Straße. © Quelle: Anja Schneider

„Unsere Stammgäste sehen das als einen Ort des Zusammentreffens, wo sich viele so gut kennen, dass sie von Tisch zu Tisch gehen, um sich persönlich zu begrüßen“, erzählt Martina Starovičová. „Wenn sie hierher kommen, wollen sie natürlich gut essen, aber auch Freunde treffen und das Ambiente genießen.“ Zudem schätzen die Feinschmecker, dass sie sich im „Elements“ auf frische Kost verlassen können: Obst und Gemüse kauft der Küchenchef tagtäglich in Kaditz ein, das Brot wird in Coswig gebacken, der Weißwein stammt aus dem Elbtal, auch die Deko-Blumen und vieles mehr kommen aus der Region. Exotischere Zutaten wie japanischen Fisch beschafft sich Mießner binnen 36 Stunden aus Fernost.

„Aus dem, was ich besonders frisch bekomme, stelle ich die Karte immer wieder neu zusammen“, sagt der Küchenchef. Das sei schon allein wegen der vielen Stammbesucher geboten, denen er nicht jede Woche die selben Gerichte vorsetzen könne. „Dabei nehmen wir unsere Gäste mit auf eine Reise. Die führt zum Beispiel auch jene, die sonst kaum vegetarisch essen, zu einer andalusischen Gazpacho oder einem anderen Gemüsegericht. Nur dass wir da nicht das Etikett ,vegan’ dranhängen, sondern dies ,pflanzlich glücklich’ nennen.“

Nicht nur wegen solcher kulinarischen Expeditionen ist das „Elements“ auch bei größeren Gesellschaften beliebt, zum Beispiel für Hochzeiten und andere Feiern. Auch daran haben dann wieder indirekt viele lokale und regionale Zulieferer und Dienstleister ihren Anteil.

Umso internationaler sind viele Hochzeitsgesellschaften zusammengesetzt. „Bei uns buchen auch Paare, bei denen wenigstens einer der Partner früher in Dresden gelebt hat und dann anderswohin gezogen ist“, erzählt Martina Starovičová. Von daher feiern im „Elements“ frisch Vermählte von vielen Kontinenten, eine Gesellschaft reiste sogar aus Australien an.

Kurzüberblick Firmenname in Eigenschreibweise: „elements DELI | RESTAURANT | LOUNGE“ Geschäftsfelder: „Fine Dining“-Restaurant, Bistro-Tagesbetrieb, Feiern Ort: Königsbrücker Straße 96 – Haus 25–26, Dresden (Areal „Zeitenströmung“) Belegschaft: 17 Beschäftigte Internet: restaurant-elements.de

Dass all sie sich hier wohl fühlen, hängt auch mit dem eingespielten Team zusammen: 16 Beschäftigte sind im Restaurant, in der Lounge und im Deli-Bistro tätig - „und unsere Personal-Fluktuation ist sehr gering“, berichtet Martina Starovičová. Das mag auch daran liegen, dass es fürs Personal DVB-Monatskarten, Kita-Zuschüsse und andere Boni auf Unternehmenskosten gibt. „Zu Covid-Zeiten sind zwar einige in andere Berufe gewechselt, aber sind dann doch zu uns zurückgekommen.“

