﻿Ein Dorf in Aufruhr: Marsdorfer wehren sich gegen Asylbewerberheim

Am nördlichsten Zipfel von Dresden soll in einem Landhotel ein Asylbewerberheim eingerichtet werden. Die Einwohner wehren sich.

Bauernhöfe und Eigenheime: In Marsdorf soll ein Asylbewerberheim eingerichtet werden.

Dresden. Autofahrer auf dem Weg nach Berlin kommen kurz nach dem Autobahndreieck Dresden-Nord an der Abfahrt Marsdorf vorbei. Wer die Abfahrt nutzt, landet auf einer schmalen Straße, die sich in sanften Bögen durch die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft schlängelt. Seit 1999 ist Marsdorf der nördlichste Zipfel von Dresden, damals wurde das idyllische Örtchen gemeinsam mit Weixdorf in die Großstadt eingemeindet.

Sieben Straßen und ein Bolzplatz

Natur hat Marsdorf zu bieten, sieben Straßen, einen Bolzplatz, einen Spielplatz und ein Vereinshaus. Das war früher mal die Freiwillige Feuerwehr, aber die gibt es nicht mehr. Frühmorgens fährt der Bus zweimal die Stunde, dann nur noch alle zwei Stunden. Einkaufsmöglichkeiten? Ärzte? Bildungseinrichtungen? Fehlanzeige. Der Gasthof hat seit 2020 geschlossen.

250 Menschen, darunter 192 Erwachsene

Jaque Klimpel und André Bläser haben durchgezählt. 250 Menschen leben in Marsdorf. Darunter 192 Erwachsene. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, werden bald 289 Menschen in Marsdorf leben. 39 Asylbewerber sollen in dem Ort untergebracht werden, im Landhof Marsdorf.

Nach der Wende viele Gäste

Das Hotelgebäude hat der Wirt des Gasthofes Anfang der 1990er Jahre errichten lassen. Es war gut gebucht mit Aufbauhelfern aus dem Westen, im Volksmund „Di-Mi-Dos“ genannt, weil sie nur von Dienstag bis Donnerstag auf Arbeit kamen. Wer die Autobahn nutzt, ist in 25 Minuten im Stadtzentrum. Arbeiten in der Großstadt, Wohnen in der Natur.

Die Witwe will die Immobilie loswerden

Die Jahre gingen ins Land, die Geschäfte liefen schlechter, Schicksalsschläge kamen hinzu, Todesfälle in der Familie des Inhabers. Die 70-jährige Witwe des Wirtes will die Immobilie loswerden, ein Makler kümmert sich um den Verkauf, die Landeshauptstadt sucht Unterkünfte für Asylbewerber.

Per Zufall von den Plänen erfahren

Per Zufall, sagen Klimpel und Bläser, hätten sie von den Plänen erfahren. „Nicht mal der Ortschaftsrat Weixdorf wusste etwas.“ Als Ortsvorsteher Gottfried Ecke (CDU) die Sitzung des Ortschaftsrats im Januar kurzerhand nach Marsdorf verlegte, platzte das Vereinshaus aus den Nähten. Es ging emotional zu und am Ende sprach sich der Ortschaftsrat mit großer Mehrheit gegen eine Nutzung des Landhofs als Asylbewerberheim aus.

Alle beobachten die Fahrzeugbewegungen

„Die Ungewissheit ist es, die uns am meisten zusetzt“, sagt Klimpel, ein kräftiger Mann, der sich mit Gebäudedienstleistungen selbstständig gemacht hat und seinen Betrieb vom Keller seines Hauses am Ortsrand aus führt. Alle im Dorf würden die Fahrzeugbewegungen beobachten: Steht ein schicker SUV vor dem Landhof, ist der Makler mit Interessenten unterwegs. Aber mit welchen?

Kriegsflüchtlinge haben es nicht lange ausgehalten

Gastfreundlich sind sie in Marsdorf, und als Putin in die Ukraine eingefallen ist im vergangenen Jahr, haben auch Marsdorfer Familien Kriegsflüchtlinge aufgenommen. „Die haben es keine drei Wochen bei uns ausgehalten, dann sind sie wieder weg. Hier ist ja nichts“, sagt Bläser. Kein Laden, keine Kneipe, kein Garnichts. Vier Kilometer bis zum Kaufland nach Weixdorf und ein Bus, der selten fährt.

Die Tage werden lang in Marsdorf

„Was sollen 39 junge Männer hier den ganzen Tag anstellen?“, fragt Bläser, der von 2017 bis 2019 als Parteiloser für die CDU im Ortschaftsrat saß. „Die Tage werden lang hier.“ Wie sollen Menschen aus fernen Ländern in Marsdorf integriert werden in das Leben in Deutschland? Wer soll die Asylbewerber begleiten, sie sozial betreuen?

Schilder werden besprüht

„Wir wollen kein Asylbewerberheim“, ist auf Schildern an den Ortseingängen zu lesen. Manchmal werden die Schilder beschmiert. „Nazis“ wird dann gesprüht, oder „Nie wieder Faschismus“. Das bringt Klimpel auf die Palme. „Wir werden in eine Ecke gestellt, in die wir nicht gehören“, sagt er und bekräftigt: „Wir wollen kein Asylbewerberheim.“

Keine Leute für den Neuanfang

Im Landhof brennt in einigen Zimmern Licht. Busfahrer und Monteure übernachten hier. Mehrere Interessenten aus der Gastronomie hätten sich das Objekt angeschaut, aber abgewinkt, nachdem sie erfahren haben, dass schon lange geschlossen ist. Es scheitert am Personal, es ist fast unmöglich, Leute für einen Neuanfang zu finden.

Dresden braucht jede Unterkunft

Ein betreutes Wohnen könne er sich vorstellen im Landhof, aber doch kein Asylbewerberheim, sagt Klimpel. Er hat eine Bürgerinitiative gegründet mit mehreren Marsdorfern, verteilt Flyer, sammelt Unterschriften, war zur Bürgersprechstunde bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „Wir haben ihm 750 Unterschriften übergeben“, so der Marsdorfer. Dresden brauche jede Unterkunft, habe der OB geantwortet, auf Infrastruktur könne die Stadt keine Rücksicht nehmen bei 2500 Menschen, die dieses Jahr untergebracht werden müssen.

Die Bürgerinitiative wird nicht locker lassen

39 Probleme weniger für die Stadt, wenn der Landhof zum Asylbewerberheim werden kann. Entschieden ist noch nichts, niemand weiß etwas, Klimpel und Bläser schütteln die Köpfe. „Wir würden uns wünschen, dass Informationen fließen und wir eingebunden werden.“ „Wir für Marsdorf“ heißt die Bürgerinitiative, die nicht locker lassen wird, soviel ist sicher. „95 Prozent der Bewohner stehen hinter uns“, sagen die beiden Marsdorfer, die betonen: „Wir werden immer friedlich protestieren und uns weder gegen Menschen noch Sachen richten.“

Kontakt zur Politik halten

Den Kontakt zur Politik will sie halten, die Bürgerinitiative, alle Stadtratsfraktionen haben sie angeschrieben, Antwort kam von den Freien Wählern und der AfD. Die SPD empfahl den Marsdorfern, Patenschaften für Asylbewerber zu übernehmen. Die CDU im Dresdner Norden will sich dem Thema Asylbewerberheim in Marsdorf annehmen.

Nicht ein Hauch von Infrastruktur

Eine Online-Petition haben die Marsdorfer gestartet, 245 Unterstützer hat diese aktuell gefunden. Fast so viele, wie Menschen in der kleinen Ortschaft leben mit ihren Bauernhöfen und Einfamilienhäusern an der eigenen Autobahnabfahrt, aber ohne einen Hauch von Infrastruktur für Menschen aus fernen Ländern, die nach Deutschland strömen in der Hoffnung auf ein besseres Leben.

