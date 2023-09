﻿Kulturpass für Jugendliche: Eine erste Bilanz

Dresden. Beinahe 100 Euro kostet das Kombiticket für die Konzerte von AnnenMayKantereit und Kraftklub in Dresden. Die beiden Bands treten an zwei Tagen hintereinander in der Flutrinne auf, am Freitag AnnenMayKantereit, am Sonnabend Kraftklub. Zu den Konzerten kommen Zehntausende. Eine davon ist Elisabeth Marx. Sie hat das Konzertticket nicht selbst bezahlen müssen, die Bundesregierung „spendierte“ es der 18-Jährigen, zumindest indirekt.

Denn seit gut zwei Monaten haben alle, die 2005 geboren worden sind und in Deutschland leben, ein Guthaben von 200 Euro für Kulturangebote. Der Kulturpass der Bundesregierung klingt in der Theorie gut, doch wie macht er sich in der Praxis? Kommen die Angebote bei den potenziellen Nutzern an, und wie ist die Handhabe für Anbieter wie Museen, Konzertveranstalter und Theater?

750000 potentielle Nutzer

Bei einer Zwischenbilanz Ende August nannte Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, einige Zahlen. Bislang hätten über 130 000 junge Menschen den Pass benutzt und dabei mehr als vier Millionen Euro Umsatz für die Kulturbranche generiert. „Wenn der Kulturpass ein Erfolg wird, dann wollen wir ihn in 2024 und in den Folgejahren verlängern und wenn möglich auch auf 17-, 16- und 15-Jährige ausweiten“, so die Grünen-Politikerin.

Doch ab wann ist es ein Erfolg? Klare Ziele haben die Verantwortlichen nicht genannt. Ein Blick auf die nackten Zahlen hilft nur bedingt weiter. Für etwa 750 000 potenzielle Nutzer steht das Budget bereit, dementsprechend nutzten bislang weniger als ein Fünftel der Berechtigten ihr Guthaben. Diese Nutzer haben zusammen ein Budget von mehr als 26 Millionen Euro, ausgegeben wurden davon bisher etwa 15 Prozent. Kann man bei diesen Zahlen von einem Erfolg sprechen?

App schnell heruntergeladen

Durch den Pass kann das junge Publikum kurzentschlossen die Kulturszene der Region kennenlernen, ein paar Klicks in der App genügen und schon ist eine Konzertkarte, ein Kinoticket oder ein Wertgutschein für ein Notenheft, Buch oder einen Museumsbesuch auf dem Smartphone. Wenn die Angebote den 18-Jährigen gefallen, gewinnt der Anbieter neue Kunden. Falls die Veranstaltung oder das Produkt ein Fehlgriff war, ging zumindest nicht das „eigene“ Geld flöten, sondern „nur“ das Budget. So weit die Theorie, doch in der Praxis müssen sowohl Nutzer als auch Anbieter einiges beachten, bevor sie Kulturangebote kaufen beziehungsweise verkaufen können.

Zunächst die Nutzerperspektive: Die Kulturpass-App ist schnell aus dem App Store beziehungsweise dem Google Play Store heruntergeladen. Für die Registrierung ist ein elektronisches Ausweisdokument notwendig.

„Das ging reibungslos“

Diese erste Hürde hat Elisabeth Marx „nach ein paar Anläufen“ überwunden, die Registrierung funktionierte nicht auf Anhieb. Danach suchte sie das Kombiticket für die Flutrinne Dresden in der App heraus und buchte es. „Das ging reibungslos“, so die junge Dresdnerin, auch wenn der Kauf der Tickets einige Zwischenschritte verlangte. Ohne den Kulturpass hätte sie vermutlich nur eines der beiden Konzerte besucht, berichtet sie, aber dank des Budgets entschied sie sich für beide.

Um ein Konzert zu buchen, muss es der Konzertbesucher in spe zunächst in der App auswählen, dem Bestell-Link folgen und darüber einen Gutscheincode anfordern. Dadurch werden die Tickets reserviert, die dann vom Veranstalter freigeben werden. Im finalen Schritt kauft der Nutzer mit dem Code die Tickets über den Webshop des Veranstalters, der Kaufpreis wird vom Budget abgezogen.

Kleinere Läden oder Museen machen häufig nicht mit

„Generell ist die Bedienung der App einfach“, meint die 18-jährige Marx, „aber kleinere Läden oder Museen machen häufig nicht mit“. Außerdem funktioniere die App, auch mehr als zwei Monate nach Veröffentlichung, nicht reibungslos. „Ich wurde häufig einfach so abgemeldet.“

Auch bei der Suchfunktion ist – gelinde gesagt – noch Luft nach oben. Wer in die Suchleiste „Dresden“ eingibt, erhält mehr als 6600 Ergebnisse. Allerdings sind etwa 4300 davon Bücher, in deren Titel der Name der Stadt vorkommt. Die App kann Suchergebnisse auch nach „Relevanz“ filtern, doch viel bringt das nicht. So bewertet die App ein Buch mit historischen Fotos der Stadt als zweitwichtigstes Ergebnis für Dresden, das bei einem Antiquitätenhändler in Frankfurt am Main abgeholt werden kann.

Einrichtungen berichten von technischen Problemen

Die Anwendung bietet nicht nur für die Jugendlichen einige Tücken, auch Einrichtungen wie Museen oder Konzertveranstalter müssen ihre Hard- wie Software erst einmal dem Kulturpass anpassen. „Der Anmeldeprozess und die technische Einrichtung liefen anfänglich nicht reibungslos“, berichten etwa die Museen der Stadt Dresden auf Anfrage. „Zudem mussten die Kassen mit zusätzlichen technischen Geräten ausgestattet werden.“ Diese seien nötig, um die Voucher (eine Art Wertgutschein, Anm. d. Red.), die von der App ausgegeben werden, zu validieren.

Auch andere Einrichtungen berichten von technischen Problemen. So sind einige Dresdner Institutionen, vom kleinen Theaterhaus Rudi bis zum großen Hygienemuseum, noch nicht in der App vertreten – obwohl das Interesse eigener Aussage nach bestehen würde.

Eventim-Service förderlich

Einfacher haben es da Anbieter, die auf den technischen Support des Unternehmens Eventim zurückgreifen können. Kulturbetriebe wie beispielsweise die Dresdner Philharmonie, die Semperoper oder das Boulevardtheater nutzen für den Vertrieb ihrer Tickets den Eventim-Service. Als der Kulturpass online ging, überführten die Techniker des Bremer Unternehmens die Angebote ihrer Kunden in den Kulturpass.

„Die Konzerte werden inklusive Veranstaltungsfoto und Programm abgebildet, und der Junge-Leute-Preise wird jeweils angeboten“, berichtet die Philharmonie. „Das übernimmt Eventim, ebenso wie die Abrechnung im Buchungsfall.“

„Aufgrund der Software-Verknüpfung sind alle unsere Veranstaltungen auch für den Kulturpass gültig“, heißt es dazu vom Boulevardtheater. „Allerdings kann die Nutzung des Passes nur erfolgen, wenn über eventim.de gebucht wird.“ Wer mit einem eigenen Webshop arbeitet, muss also deutlich mehr Aufwand betreiben.

Fazit

Die App macht vieles richtig. Das Design ist zeitgemäß, Informationen zur Barrierefreiheit der Spielstätten gibt es auf den ersten Blick. Alle können die Angebote des Kulturpasses einsehen, ein Konto braucht es dafür nicht. Bei der Registrierung wurde von Anfang an auch an 18-Jährige gedacht, die in Deutschland leben, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Die Anmeldung läuft in diesen Fällen über die eID Karte (für EU-Bürger) oder den elektronischen Aufenthaltstitel (für Nicht-EU-Bürger). Auch die FAQs auf der Kulturpass-Website beantworten die meisten Fragen, die bei Nutzern wie Anbietern aufkommen können. Außerdem ist das Guthaben zwei Jahre lang gültig.

Doch wie häufig bei Apps, die von staatlichen Stellen in Deutschland herausgegeben werden, ist die Bedienung recht umständlich. Natürlich sind die Jugendlichen in aller Regel technisch versiert, allerdings auch schlicht bessere Anwendungen gewöhnt. Viele private Anbieter haben simplere Apps mit deutlich höherer Nutzerfreundlichkeit.

Wer sich die Zeit nimmt, den Kulturpass zu verstehen und gezielt nach einem Konzert, Buch oder Kinofilm sucht, kann natürlich vom Budget profitieren. Es bleibt abzuwarten, ob die Nutzerzahlen der 2005er-Jahrgänge und die Anzahl der Anbieter innerhalb des Passes steigen. Den Jahrgängen 2006 und folgend kann man dabei nur die Daumen drücken, dass auch sie der Geldregen des Bundes trifft. Es wäre schade, wenn eine gute Idee wie ein Kulturbudget für die Jugend bereits im ersten Testlauf scheitert.

