Dresden: Einbruch in Tankstelle im Stadtteil Leubnitz-Neuostra

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Tankstelle ein. (Symbolbild)

Dresden. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle an der Dohnaer Straße im Stadtteil Leubnitz-Neuostra eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster zerstört, so die Polizeidirektion Dresden. Entwendet wurden Tabakwaren, über weiteres Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. Der ermittelte Sachschaden beträgt rund 1 000 Euro.

Von Felicitas Sonntag