Einbrecher stehlen Kupferkabel und Werkzeuge im Wert von 50000 Euro

Dresden. Unbekannte sind in der Nacht von Montag zu Dienstag in ein Firmenlager an der Lößnitzstraße eingebrochen. Dafür brachen die Täter mehrere Türen auf und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, so die Angaben der Polizei. Im Lager stahlen die Täter Werkzeuge und Kupferkabel im Wert von etwa 50000 Euro, heißt es von den Beamten weiter.