7000 Euro Sachschaden nach Einbruch in Jugendzentrum Johannstadt

In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in ein Jugendzentrum am Trinitatisplatz ein.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Jugendzentrum am Trinitatisplatz in der Johannstadt eingebrochen. Zwar wurde scheinbar nichts gestohlen, aber ein hoher Sachschaden entstand.