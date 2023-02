Drei mutmaßliche Einbrecher in Kleingartenverein Friedrichstadt gestellt

Am Sonntagabend haben Polizisten drei mutmaßliche Einbrecher in einer Gartensparte in Friedrichstadt gestellt. Dort sollen sie zuvor ein Vorhängeschloss zerstört und in eine Gartenlaube eingedrungen sein.

Dresden. Am Sonntagabend haben Polizisten drei mutmaßliche Einbrecher in einem Kleingartenverein in Friedrichstadt gestellt. Zeugen alarmierten die Beamten, da sie gegen 22 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Gartenlaube hörten.

Dort stellten die Beamten einen Mann, zwei Komplizen flohen. Diese konnten die Polizisten aber kurz darauf stellen. Die Drei sollen in die Laube eingedrungen sein, nachdem sie ein Vorhängeschloss am Tor der Gartensparte zerstörten, so die Angaben der Polizei. Die drei tschechischen Staatsbürger im Alter von 20,31 und 46 Jahren befinden sich nun in Gewahrsam.

Von luk