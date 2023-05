Friedrichstadt

Einbruch in Dresdner Firma: Diebe stehlen zwei Autos und brechen durch Zaun

In der Nacht zu Dienstag sind Diebe in eine Firma an der Bremer Straße eingebrochen. Sie stahlen zwei Fahrzeuge, durchbrachen damit einen Zaun und schlugen noch auf zwei weiteren Grundstücken zu.