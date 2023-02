Von Sonntag zum Montag sind Unbekannte bei dem Versuch, in eine Eventlocation in Dresden einzubrechen gescheitert. Sie verursachten dennoch einen hohen Sachschaden.

Einbruch in „Eventlocation“ an der Marienbrücke – hoher Sachschaden

Dresden. In der Nacht zu Montag haben Einbrecher versucht, in der Wilsdruffer Vorstadt in ein Gebäude einzusteigen. In dem Haus an der Devrientstraße in unmittelbarer Nähe zur Marienbrücke befindet sich eine „Eventlocation“, teilte die Polizei mit.

Zunächst versuchten sie, eine Terrassentür aufzuhebeln, was misslang. Anschließend wurde ein Fenster ausgehebelt und die Täter gelangten ins Innere. An einem Zigarettenautomat scheiterten die Diebe und stahlen stattdessen diverse Veranstaltungstechnik. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro.