Dresden: Einbrecher stehlen Kasse und Wertsachen aus Bar in der Neustadt

Dresden. Einbrecher haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang zu einer Bar am Martin-Luther-Platz verschafft. Die Täter drangen zwischen 1.30 und 8 Uhr in die Kneipe ein, durchsuchten die Innenräume und stahlen Gegenstände im Wert von etwa 1000 Euro.

Laut Polizei handelte es sich dabei um mehrere Stangen Zigaretten, eine Überwachungskamera und eine Kasse mit Wechselgeld. Um in die Bar zu gelangen, brachen die Unbekannten eine Tür auf und verursachten dadurch außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

DNN