Dresden: Einbrecher erbeuten Gegenstände im Wert von 7500 Euro aus Schule

Während des Wochenendes sind Einbrecher in ein Schulgebäude am Strehlener Platz eingestiegen. Dort erbeuteten sie Gegenstände im Wert von rund 7500 Euro.

Dresden. Unbekannte sind während des vergangenen Wochenendes in das Gebäude des Beruflichen Schulzentrums für Elektrotechnik am Strehlener Platz eingebrochen. Die Täter drückten ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude, teilte die Polizei mit. Wann genau der Einbruch stattfand ist nicht bekannt, das Eindringen wurde erst am Montagmorgen bemerkt.

In der Schule durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem elektronisches Musikequipment. Die Polizei beziffert den Gesamtwert der Beute auf etwa 7500 Euro, hinzu kommen rund 200 Euro Sachschaden.

Von luk