Strom- und Kupferkabel in drei Stadtteilen während des Wochenendes gestohlen

Bei mehreren Einbrüchen während des Wochenendes entwendeten Unbekannte Kupfer- und Stromkabel in drei Stadtteilen. Der Wert des Diebesgutes müsse noch ermittelt werden, der Sachschaden ist fünfstellig.

Die Polizei registrierte während des Wochenendes Einbruche in den Stadtteilen Südvorstadt, Friedrichstadt und Johannstadt.

Dresden. Unbekannte sind während des Wochenendes in eine Firma, einen Rohbau und ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben dort Kabel gestohlen. Die Einbrüche verursachten insgesamt einen fünfstelligen Sachschaden, so die Polizeidirektion Dresden.

An der Zwickauer Straße brachen Unbekannte in eine Firma ein. Zunächst schlugen sie das Fenster eines Transporters ein, schoben das Fahrzeug zur Seite und hebelten dann ein Hallentor auf. Dort stahlen die Täter etwa 100 Meter Kupferkabel und Elektrowerkzeuge im Wert von rund 9000 Euro. Hinzu komme ein Sachschaden von rund 600 Euro, so die Polizei.

Einbrüche in insgesamt neun Mehrfamilienhäuser

Am selben Wochenende stahlen Unbekannte Stromkabel aus einem Rohbau an der Adlergasse. Dort schnitten sie mehrere Kabel ab. Wie viel Beute die Einbrecher machten ist noch nicht bekannt, die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

Ebenfalls auf Kupferkabel hatten es Einbrecher in der Johannstadt abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich in insgesamt neun Mehrfamilienhäusern auf der Pfotenhauerstraße Zutritt in die Wirtschaftsräume der Gebäude. Dort schnitten sie die Isolierung der Kupferkabel auf und nahmen das Metall mit. Der Wert des Diebesgut sei noch nicht bekannt, der Sachschaden betrage aber auch hier rund 5000 Euro, teilte die Polizei mit.

