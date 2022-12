﻿Ein geglückter und ein versuchter Einbruch – Polizei prüft Zusammenhang

Unbekannte sind am Mittwoch in eine Wohnung Am Lehmberg eingebrochen. Eine Bewohnerin sah noch, wie ein Täter floh. Kurz zuvor und wenig entfernt scheiterten Einbrecher an einem Haus an der Merbitzer Straße.

