Eichenprozessionsspinner in Blasewitz entdeckt – Feuerwehr sperrt Bereich ab

Dresden. Passanten hatten am Donnerstag die Feuerwehr alarmiert, weil ihnen besondere Gespinste an einem Eichengebüsch am Lothringer Weg in Blasewitz aufgefallen waren. Eine Untersuchung der Feuerwehr ergab, dass es sich dabei offenbar um Raupen des Eichenprozessionsspinners handelte. Daraufhin sperrte sie den Bereich ab und informierte das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

Ein Netz des Eichenprozessionsspinners in einem Eichengebüsch. © Quelle: Feuerwehr Dresden

Die Raupenhaare des Eichenprozessionsspinners stellen eine akute gesundheitliche Gefährdung für Menschen dar. Ab dem dritten Larvenstadium wachsen den Raupen sehr feine Brennhaare, welche das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Dieses Gift kann eine Immunreaktion auslösen, welche sich in Form von Juckreiz, Hautentzündungen und vereinzelt in Nesselsucht darstellt. Da die alten Larvenhäute nach der Häutung sehr oft in den Nestern zurückbleiben, besitzen diese ebenfalls eine hohe Konzentration an Brennhaaren.

