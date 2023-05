﻿Dresdens E-Rolli-Fußballer träumen vom Titel

Elektrorollstuhl-Fußball klingt nicht nur abgefahren, sondern ist es auch. Beim SV Motor Mickten-Dresden angesiedelt, spielen die Power Lions und die Power Cats bundesweit vorn mit, streben nach dem Titel. Doch ohne ehrenamtliche Helfer ginge für die Rollstuhlfahrer gar nichts. (Beitrag mit Video)

Dresden. Pass, Schuss – und Tor. So einfach ist dieses Spiel, dieses „Powerchair Football“. Es sieht einfach aus, ist es aber nicht. Es verlangt den Spielern alles ab: Konzentration, Schnelligkeit, Kraft. In der Dresdner Ballsportarena trainieren sie einmal in der Woche, die Dresdner E-Rolli-Fußballer und -Fußballerinnen.