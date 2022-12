DNN am Sonntag, 25.12.22

Die „DNN am Sonntag" gibt's nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Auch diesen Sonntag haben wir für Sie ein E-Paper-Magazin. Das sind einige der Themen.

Die Deutschen und ihr Bargeld: In vielen anderen europäischen Ländern wird fast nur noch und ganz selbstverständlich mit Karte gezahlt. Die Deutschen hingegen hängen am Bargeld und zahlen am liebsten mit ihren geliebten Münzen und Scheinen. Woran liegt das? Die Reporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland sind dieser Frage nachgegangen und haben dabei auch Dinge erfahren, die Sie zum Thema Geld bestimmt noch nicht wussten.

Blick nach Afghanistan: Die Taliban hatten nach ihrer erneuten Machtübernahme versprochen, die Rechte von Frauen zu achten – doch die Realität sieht anders aus. Der stellvertretende UN-Sondergesandte und frühere deutsche Botschafter in Afghanistan, Markus Potzel, zeichnet ein düsteres Bild der Lage.

Wunder der Technik – wenn Roboter Briefe schreiben: Der Chatbot Chat GPT kann auf Wunsch so ziemlich jede Art von Text generieren: Gedichte, alternative Enden von Büchern oder wissenschaftliche Artikel. Das gelingt erstaunlich gut – und macht es schwierig, einen künstlich generierten Text von dem eines Menschen zu unterscheiden.

Von schönen Öko-Zielen abgedriftet: Elektroautos steigern in großen Sprüngen ihre Marktanteile, Verbrenner geraten immer mehr zu Auslaufmodellen. Doch die Staffelübergabe läuft anders, als es sich Umweltschützer vorgestellt haben. Die Stromer werden künftig mit erheblich leistungsfähigeren Motoren ausgestattet sein als ihre Vorgänger.

Dazu gibt es Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche sowie Filmtipps und Sport. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

