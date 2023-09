Dresden: Fünf E-Bikes in einer Nacht gestohlen – über 10 000 Euro Schaden

Dresden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe insgesamt fünf E-Bikes in vier Stadtteilen gestohlen. In allen Fällen werde ermittelt, der Sachschaden belaufe sich auf mehr als 10 000 Euro, teilte die Polizei mit.

Unbekannte klauten zwei E-Bikes aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Donathstraße in Laubegast. Diese hatten einen Wert von etwa 7000 Euro. Wie die Täter in das Haus gelangten, werde nun ermittelt, so die Dresdner Beamten.

Diebe montieren Vorderrad eines 2500 Euro teuren E-Bikes ab

In der selben Nacht stahlen Diebe drei weitere Räder. Eines stand in einem Fahrradständer am Rhönweg in Gorbitz. Die Täter nahmen das Rad im Wert von 800 Euro samt Schloss mit. Auch am Nürnberger Platz gingen Unbekannte auf diese Weise vor, der Schaden beträgt hier 450 Euro.

In Löbtau verschafften sich Diebe Zugang in den Garten eines Mehrfamilienhauses an der Colmnitzer Straße. Dort stand ein E-Bike im Wert von 2500 Euro, das allerdings nur am Vorderrad angeschlossen war. Dieses montierten die Diebe ab und ließen es zurück.

Ob die Taten in Verbindung zueinander stehen teilten die Beamten nicht mit. Die Polizeidirektion Dresden rät dazu, Fahrräder am Vorder- und Hinterrad sowie am Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen. Ein hochwertiges Schloss sowie eine eingravierte Codierung in den Rahmen der Fahrräder helfen außerdem bei der Diebstahlprävention.

