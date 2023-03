﻿Liveticker zum Nachlesen: Streik bei den DVB – Das Chaos am Morgen blieb aus

Nahverkehr in Dresden nächste Woche wieder im Streik

Nächste Aktionsrunde im Tarifkonflikt: Die Gewerkschaft Verdi ruft am kommenden Mittwoch im Nahverkehr in Dresden erneut zu Warnstreiks auf. An den bereits angekündigten Streiks der Kita-Mitarbeiter beteiligt sich auch die GEW.