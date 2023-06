﻿DVB-Häuschen am Albertplatz ist jetzt ein „Karriere-Punkt“

Dresden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) suchen neue Mitarbeiter, im Moment sind mehr als 40 Stellen ausgeschrieben. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs, bis 2026 werden etwa 500 der aktuell rund 2000 Beschäftigten in Rente gehen. Damit Bus und Bahn weiter planmäßig rollen können, braucht es also viele neue Bewerber. Die DVB eröffneten nun eine neue Anlaufstelle für Interessierte am Albertplatz. Dafür wurde der markante Pavillon an der Haltestelle aus seinem Dornröschenschlaf erweckt.

Denn 2021 schloss die Servicestelle am Albertplatz, am Dienstag öffnete sie als sogenannter „Karriere-Punkt“ neu. Jeden Dienstag stehen zwei Mitarbeiter und ein Auszubildender Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. „Wir wollen alle beraten, vom Schüler bis zum Ingenieur“, sagte Jana Reichelt, Gruppenleiterin der Personalbeschaffung, bei der Eröffnung. „Das Ziel ist es, bei Bedarf bei den Unterlagen zu helfen, aber auch ad hoc Bewerbungsgespräche führen.“

Direkte Zusage vor Ort möglich

Wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer alles passe, könne man das Häuschen am Albertplatz sogar mit einer schriftlichen Zusage zum neuen Job verlassen, ergänzt DVB-Vorstand Lars Seiffert. „Vor allem seit dem jüngsten Tarifabschluss in Anlehnung an den öffentlichen Dienst sind unsere Stellen finanziell durchaus lukrativ und und können mit anderen Unternehmen mithalten“, so Seiffert. Gesucht werden nicht nur Bus- und Bahnfahrer, sondern auch Mitarbeiter in den gewerblichen Berufen, der Verwaltung und Ingenieure. Auch Bewerber für die Ausbildungsplätze der DVB oder Quereinsteigern aus technischen Berufen oder mit (Fach-)Hochschulabschluss können sich nun am Albertplatz über die offenen Stellen informieren.

Jana Reichelt, Gruppenleiterin Personalbeschaffung, und DVB-Vorstand Lars Seiffert bei der Eröffnung des „Karriere-Punktes“ am Albertplatz. © Quelle: Anja Schneider

Historische Wartehalle von 1928

Das runde Häuschen am Albertplatz steht bereits seit beinahe 100 Jahren in unmittelbarer Nähe zum Brunnen „Stilles Wasser“, 1928 wurde es als kleine Wartehalle gebaut. Eigentümer ist die Stadt Dresden, der Mietvertrag der DVB läuft noch bis 2027. Es habe auch andere Bewerber gegeben, die das Häuschen in zentraler Lage gerne mieten würden, erzählte Seiffert bei der Eröffnung. Allerdings war Rückgabe oder Untervermietung schwierig, da die DVB jederzeit Zugriff auf das Häuschen haben müssen. Denn im Keller steht ein Gleichrichter, der den Wechselstrom in Gleichstrom wandelt, der die Elektromotoren der Bahnen antreibt. Von diesen essenziellen Bauteilen stehen mehr als 50 Stück im Stadtgebiet verteilt, neben dem am Albertplatz auch an den Endhaltestellen der Bahnen oder in Trafohäuschen entlang der Strecken.

Der Blick in den DVB-Pavillion. Sachbearbeiterin Iveta Roubalova und ihre Kollegen beraten ab sofort jeden Dienstag Interessierte zum Jobwechsel oder -Einstieg bei den Verkehrsbetrieben. © Quelle: Anja Schneider

Die Jobmesse auf Schienen

Neben dem Albertplatz gibt es eine weitere Anlaufstelle für potenzielle Bewerber: die Karrierebahn. Diese „Jobmesse auf Schienen“, wie es Reichelt nennt, funktioniert ähnlich wie die Beratungsstelle am Albertplatz. Denn auch hier können Bewerber nach einem erfolgreichen Gespräch mit einer festen Zusage in der Tasche aussteigen. Die Karrierebahn drehte ihre erste Runde im April dieses Jahres, die nächste Fahrt soll im Herbst stattfinden. Außerdem richten die Verkehrsbetriebe am Sonnabend, den 17. Juli, von 11 bis 17 Uhr den „Tag der offenen Fahrer-Tür“ im Betriebshof Trachenberge aus.

Der „Karriere-Punkt“ am Albertplatz ist immer dienstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ab dem kommenden Schuljahr zusätzlich am letzten Sonnabend des Monats. Stellenangebote und weitere Informationen unter www.dvb.de/karriere.

