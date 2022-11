﻿Linie 2 am Donnerstagabend unterbrochen – Auto steckte im Gleisbett

Die Bahnen in stadtauswärtiger Richtung konnten an dem SUV vorbeifahren.

Am Donnerstagabend hat sich ein Autofahrer in Dresden-Cotta in den Gleisen der Straßenbahnlinie 2 festgefahren.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket