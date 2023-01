﻿Dürfen die großen Fraktionen in Dresden ihre Posten behalten?

Die Ausschüsse des Stadtrats könnten kleiner werden. Was für die großen Fraktionen bedeutet: Sie müssten Posten abgeben, die mit Sitzungsgeldern verbunden sind.

Dresden. Welche Ausschussgröße ist die richtige für die Stadtratsarbeit in Dresden? Die kleinen Fraktionen wie die FDP und die Dissidenten treiben die großen Fraktionen Grüne, AfD, Linke und CDU seit Monaten vor sich her und fordern eine Verkleinerung der Ausschüsse. 16 Mitglieder haben die Gremien derzeit, in denen Sachthemen debattiert und Stadtratssitzungen vorbereitet werden.

Es gibt die Chance, die Ausschüsse zu verkleinern

Bis 2014 waren die Ausschüsse noch mit elf Mitgliedern besetzt. Dann gewann Rot-Grün-Rot die Kommunalwahl und die Ausschüsse wurden auf 13 Mitglieder vergrößert. Nach der Kommunalwahl 2019 wurden die Ausschüsse ein weiteres Mal auf 16 Mitglieder aufgestockt. Ziel war es, dass auch die kleinen Fraktionen mit je einem Mitglied vertreten sind.

Die Zahl 16 war bei der damaligen Zusammensetzung des Stadtrats die beste Lösung. Der Stadtrat hatte aber 2019 auch eine Bremse eingebaut und sich in die Hauptsatzung geschrieben, dass bei Veränderungen der Fraktionsstärken die Ausschussgrößen angepasst werden müssen. Und zwar auf die niedrigsten möglichen, die die komplizierten Berechnungsmethoden zulassen. Jetzt haben sich die Fraktionsstärken durch mehrere Wechsel geändert und es gäbe die Chance, die Ausschüsse zu verkleinern.

Reform scheitert am Widerstand der Großen

Das scheitert am Widerstand der vier Großen. Wenn es künftig nur noch zwölf Mitglieder in den elf Ausschüssen geben sollte, verlieren die vier Fraktionen 44 Posten – nämlich je einen Sitz pro Fraktion und Ausschuss. Dabei geht es auch ums Geld. Pro Ausschusssitz erhält ein Stadtrat einen Grundbetrag von 80 Euro und ein Sitzungsgeld von bis zu 128 Euro pro Sitzung. Selbstständige erhalten das Doppelte.

Oberbürgermeister schlägt zwölf Mitglieder vor

Im November haben die großen Fraktionen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragt, einen Vorschlag zu neuen Ausschussgrößen vorzulegen. Hilbert brachte eine Vorlage in Umlauf, die kurz und schmerzlos Ausschüsse mit 12 Mitgliedern vorschlägt und die jetzt nicht minder kurz und schmerzlos im Ausschuss für Verwaltung von einer Mehrheit abgelehnt wurde.

Mathematik und Politik passen nicht zusammen

Die gleiche Mehrheit beauftragte die Verwaltung, Rechenmodelle für die Ausschussgröße vorzulegen, die am besten zur Zusammensetzung des Stadtrats passt und die Mehrheitsverhältnisse am besten widerspiegelt. Geht nicht, teilte jetzt die Verwaltung mit, der Begriff „Mehrheitsverhältnisse“ entziehe sich der mathematischen Logik, da Mehrheiten von Entscheidung zu Entscheidung wechseln könnten.

Interessante Rechenvarianten

Aktuell verfügen Grüne, AfD, Linke und CDU über je drei Sitze im Ausschuss, während SPD, FDP, Freie Wähler/Freie Bürger und Dissidenten je einen Vertreter entsenden dürfen. Wenn die Zahl der Mitglieder auf elf reduziert würde, dann hätten Grüne, AfD und Linke zwei Ausschussmitglieder und die anderen Fraktionen nur noch eines, auch die CDU. Bei zwölf Ausschussmitgliedern bekäme auch die CDU zwei ab, bei 14 wären AfD und Grüne mit drei Stadträten vertreten, Linke und CDU mit zwei und die kleinen Fraktionen mit einem.

In der 15er Variante kommen Grüne, AfD und Linke auf drei Sitze, die CDU auf zwei und die Kleinen bleiben bei einem Sitz. Die Variante mit 17 Sitzen bietet ein zusätzliches Mandat für die SPD, während bei 19 Grüne und AfD schon vier Vertreter in die Ausschüsse entsenden dürften. In der 20er Variante käme für die Linken ein vierter Sitz dazu.

Der Stadtrat muss eine Antwort finden

So dass der Stadtrat selbst die Frage beantworten muss, welche Ausschussgröße die beste für Dresden ist. Es dürfte nicht überraschen, wenn einmal mehr alles beim Alten bleiben sollte. Oder die großen Fraktionen die Thematik vertagen. Zeit ist Geld.