Zwei DSC-Fans von sechs Männern angegriffen

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln aktuell gegen sechs Männer wegen des Verdachts des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Den 19, 20, 20, 20, 20 und 25 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, sich am 10. September gegen 12.30 Uhr in den Fanraum des Dresdner Sportclubs 1898 (DSC) in der Nordtribüne des Heinz-Steyer-Stadions begeben zu haben, um Fanartikel an sich zu nehmen und als Trophäe für sich zu behalten.

Zwei 24 und 29 Jahre alte DSC-Fans, die sich in dem Raum aufhielten, wehrten sich dagegen. Daraufhin sollen drei Beschuldigte mit Faustschlägen auf sie eingeschlagen haben. Den Opfern wurde mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Sie erlitten Schmerzen und Verletzungen.

Die Täter sollen dann 15 bis 20 Fahnen des DSC sowie eine Sporttasche mit weiteren Fanartikeln entwendet haben.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat beantragt, gegen einen 20- und einen 25-Jährigen Haftbefehl zu erlassen. Die Beschuldigten sollen noch am Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen die sechs Deutschen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

DNN