Hier kann in Dresden über Weihnachten Blut gespendet werden

Dresden. Auch in der Weihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel sind Blutspenden wichtig. Gerade wenn mehrere Feiertage aufeinanderfolgen, muss die Patientenversorgung mit den teilweise nur wenige Tage haltbaren Blutpräparaten besonders gesichert werden. Um die Blutversorgung zu gewährleisten, muss der angebotene Sonderspendetermin am 2. Weihnachtsfeiertag gut besucht und die Depots des DRK-Blutspendedienstes in den Tagen rund um Weihnachten so gut wie möglich aufgefüllt werden.

Terminreservierung für alle Blutspendetermine notwendig

Einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung leisten auch die regulären Spendetermine am 23. und 30. Dezember. Eine Terminreservierung ist für alle Blutspendetermine erforderlich. Wie das DRK mitteilte, besteht bei den Terminen weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Personen mit Erkältungssymptomen werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Alle Informationen zu dem Termin am 26. Dezember sowie den regulären DRK-Blutspende-Terminen in Sachsen unter blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ oder über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1194911.

