﻿Drei Verletzte nach Unfall an der Reichenbachstraße

Erneut Verdacht auf Tötungsdelikt: 31-Jährige leblos aufgefunden

Eine 31 Jahre alte Frau ist am Sonnabend tot in ihrer Wohnung in der Seevorstadt aufgefunden worden. Ein Tatverdächtiger ist in Haft. Nur wenige Tage zuvor war in Striesen eine 31-jährige Frau getötet worden.