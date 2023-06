Drei Verletzte bei Streit am Bönischplatz in Dresden – Zeugen berichten von Schüssen

Dresden. Am späten Montagabend wurden drei Männer bei einem Streit am Bönischplatz in Dresden-Johannstadt verletzt. Zeugenhinweisen zufolge gerieten zwei Gruppen aneinander, es sollen auch Schüsse gefallen sein. Als die Polizei gerufen wurde, stellte sie drei Männer fest, die leichte Verletzungen aufwiesen. Zudem fanden die Beamten Patronenhülsen, die auf den Einsatz von Reizstoffmunition hindeuten. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Männer aus einer größeren Gruppe heraus von etwa fünf Tätern unter anderem mit Baseballschlägern und Reizgas angegriffen. Die Angreifer flohen anschließend in verschiedene Richtungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

DNN