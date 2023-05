Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Dresden – Fahrer betrunken

Zeugen gesucht

Betrüger erbeuten in Dresden 30.000 Euro mit Enkeltrick

Betrüger haben am Dienstag eine Dresdner Seniorin mit dem Enkeltrick um 30 000 Euro gebracht. Sie riefen die 75-Jährige an und behaupteten, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall gehabt hätte und nun in Haft müsse. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisen auf die Täter.