Drei Raubüberfälle am Sonntag in Dresden: Kriminalpolizei ermittelt

Dresden. Am Sonntag sind drei Personen in Dresden ausgeraubt worden, zwei davon in der Neustadt. In allen Fällen haben mehrere Unbekannte die Überfälle begangen.

Der erste Vorfall geschah kurz nach Mitternacht in der Inneren Neustadt. Ein 17-Jähriger war auf der Großen Meißner Straße unterwegs, als ihn drei Unbekannte ansprachen und nach Zigaretten fragten. Dann zog einer der Männer eine Pistole und bedrohte den Jugendlichen. Die Täter erbeuteten etwa 150 Euro Bargeld und Zigaretten, so die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen schweren Raubes.

Überfälle in der Neustadt und am Hauptbahnhof

Gegen 5 Uhr umringte eine größere Gruppe einen 32-Jährigen an der Rothenburger Straße. Es seien etwa acht Personen gewesen, so die Polizei. Einer der Unbekannten zog dem Mann das Portemonnaie aus der Hosentasche. Als er es zurückforderte, wurde ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht. Die Gruppe floh, auch hier nahm die Kriminalpolizei die Ermittlung wegen schweren Raubes auf.

Schließlich überfielen am Nachmittag des selben Tages zwei Unbekannte einen weiteren 17-Jährigen nahe des Hauptbahnhofs. Gegen 16 Uhr sprachen die Täter den Jugendlichen und seinen 18 Jahre alten Begleiter an, ob diese Geld wechseln könnten. Es kam zu einer Auseinandersetzung, als die Täter Bargeld verlangten, so die Polizei. Dabei wurde der 17-Jährige verletzt, die Täter erbeuteten 60 Euro. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung.

