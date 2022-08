Ein Blaulicht und der Schriftzug "Unfall" leuchtet am 14.11.2013 auf einem Polizeiwagen auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg. Bei einem Lastwagen-Unfall auf der Köhlbrandbrücke sicherte die Polizei den Unfallort. Foto: Malte Christians/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Dresden. Bei drei Unfällen in Dresden wurden am Mittwochmorgen drei Radfahrerinnen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Unfall bereits gegen 7 Uhr morgens. Der Fahrer eines Jaguar war auf der Lothringer Straße in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer unterwegs. An der Kreuzung Goetheallee erfasste er dann eine Radfahrerin, die von rechts kam. Die 31-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde mit etwa 100 Euro angegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa zur gleichen Zeit kam es im Ortsteil Weißig zu einem ähnlichen Unfall. Die Fahrerin eines Chevrolet rammte bei der Fahrt aus einem Grundstück auf die Bautzner Landstraße eine Radfahrerin, die auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg unterwegs war. Sie stürzte und wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Sachschaden betrug insgesamt rund 550 Euro.

Gut eine Stunde später fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Smart an der Einmündung der Else-Sander-Straße in die Königsbrücker Straße ebenfalls gegen eine Radfahrerin. Auch diese stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden betrug hier insgesamt rund 2.800 Euro.

Von bw