Zwei Jugendliche versuchten erfolglos, einen 18-Jährigen in Pieschen auszurauben. Kurz darauf stellen Polizisten die mutmaßlichen Täter. Später am selben Abend wurde ein Mann in Prohlis ausgeraubt, auch hier wurde ein Verdächtiger kurz darauf festgenommen.

Dresden: Polizei stellt drei mutmaßliche Räuber an einem Abend

Dresden. Die Polizei Dresden hat am Montagabend insgesamt drei Tatverdächtige stellen können. Allen werden Raubstraftaten vorgeworfen, die sie kurz zuvor verübt haben sollen, teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

Gegen 20 Uhr stellten die Beamten einen 15-jährigen Syrer und einen 14-jährigen Deutschen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass diese zuvor einen 18-Jährigen an der Sternstraße überfallen wollten. Die beiden bedrohten ihn mit einem Schlagring und forderten Bargeld. Der 18-Jährige ließ sich davon nicht einschüchtern und gab nichts heraus. Daraufhin floh das Duo, so die Polizei. Wenig später griffen alarmierte Beamte die beiden Jugendlichen in der Nähe auf. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung.

Mutmaßlicher Räuber verletzte sein Opfer schwer

Gegen 23 Uhr am selben Abend hat ein 29-Jähriger einen Passanten auf der Prohliser Allee angegriffen. Der 41-Jährige erlitt durch mehrere Schläge und Tritte schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Räuber erbeutete runde 250 Euro Bargeld, wurde aber kurz darauf von Polizisten festgenommen. Er muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten, so die Polizeidirektion Dresden.

Raubstraften, begannen von Gruppen aus Kindern und Jugendlichen, gab es im vergangenen Jahr deutlich häufiger als in den Jahren zuvor. Diese Entwicklung scheint sich 2023 fortzusetzten. Die Polizeidirektion Dresden reagierte, indem sie die Sonderkommission „Iuventus“ mit 15 Ermittlern bildete.

Der Überfall der beiden Jugendlichen passt in das Profil der Ermittlungseinheit. Diese Art der Kriminalität hatte insbesondere seit Oktober des vergangenen Jahres deutlich zugenommen, erklärte Polizeipräsident Lutz Rodig im Dezember 2022.

Von luk