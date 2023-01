Die Polizei Dresden registrierte drei Einbrüche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in drei verschiedenen Stadtteilen. Aus einem Büro, einem Geschäft und einer Gaststätte wurden Geld und Wertsachen gestohlen.

Drei Einbrüche in einer Nacht in drei Dresdner Stadtteilen

Dresden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in den Stadtteilen Äußere Neustadt, Leipziger Vorstadt und Dresden-Plauen insgesamt drei Einbrüche gegeben. Die Polizeidirektion Dresden registrierte das Eindringen in ein Büro, ein Geschäft und eine Gaststätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einbrecher verschafften in ein Büro an der Martin-Luther-Straße Zutritt. Dort stahlen sie einen Technikkoffer und eine Geldkassette, in der sich allerdings nur zehn Euro befanden. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 50 Euro. Hinzu komme ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Sachschaden höher als Wert der Beute

In derselben Nacht brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Leipziger Straße ein. Dort brachen sie eine Kasse und eine Geldkassette auf und erbeuteten rund 200 Euro. Außerdem versuchten sie, einen Zigarettenautomaten im Geschäft zu knacken. Das gelang den Tätern nicht, allerdings verursachten sie rund 500 Euro Sachschaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem stahlen Einbrecher Elektronik im Wert von etwa 600 Euro in einer Gaststätte nahe des F.-C.-Weiskopf-Platzes, darunter einen Laptop. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 100 Euro an.

Von luk