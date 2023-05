Drei Einbrüche im Dresdner Stadtgebiet

Dresden. Am Mittwoch wurden zwei Einfamilienhäuser und eine Wohnung im Dresdner Stadtgebiet zum Ziel von Einbrechern.

Die Polizei meldete zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Langebrück Heidehof. Die Täter bohrten in einem Haus ein Fenster auf, in dem anderen drückten sie die Tür auf und gelangten so hinein. Sie durchsuchten die Erdgeschosse und stahlen Fototechnik und Bargeld im Wert von circa 4 000 Euro.

Ebenfalls am Mittwoch brachen Diebe in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Leubnitzer Straße ein. Die Täter zerstörten das Schloss der Wohnungstür und durchsuchten die Räume. Weder über die gestohlenen Gegenstände noch über den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei eine Auskunft geben.