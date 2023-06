﻿Drachenboot-Festival lässt die Elbe in Dresden schäumen

Dresden. Die Zahlen können sich wieder sehen lassen: 1200 Aktive, 60 Teams, 50 Helfer des Wassersportvereins „Am Blauen Wunder“ und noch dazu 30. Geburtstag für das Drachenboot-Festival in Dresden. An diesem Wochenende werden die Beteiligten die Elbe wieder zum Schäumen bringen. „Es ist einfach ein gutes Stück Tradition“, sagt Robert Ringel, der seit Jahren zu den Organisatoren beim WSV gehört.

Tom Pauls hat Kommen angesagt

Auch 2023 steht der sportliche Wettkampf verschiedenster Teams im Mittelpunkt. Auf die Besucher warten auf dem Veranstaltungsgelände jedoch auch jede Menge Aktionen für die ganze Familie. Am Freitag geht es schon los mit Party und Live-Musik. Am Sonnabend sind dann die Pokalläufe zu erleben. Für den späteren Vormittag hat sich dabei auch Schauspieler Tom Pauls als Trommler auf dem Dresdner Sportboot angekündigt. Er kann dann von der Spitze des Bootes den Takt vorgeben für Paddler verschiedener Sportvereine wie den Eislöwen, den Titans, dem DSC und dem HC Elbflorenz.

Mit dem ausgebuchten Starterfeld behauptet sich das Festival auch im Jahr 2 nach der Coronapause gegen alle Widrigkeiten in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit steigenden Preisen und Gebühren und Sponsoren, die davon auch nicht unberührt bleiben. Das Festival ist dabei nicht nur für die Party-Laune an einem Juni-Wochenende von Bedeutung.

Verein profitiert für Jugendarbeit

„Für uns als Verein ist das Event wichtig, weil wir dadurch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und weil es dazu beiträgt, die Kinder- und Jugendarbeit in erheblichem Maße zu unterstützen“, fasst es Robert Ringel zusammen. „Wir sind kleiner, dedizierter und vielleicht auch reifer geworden, wenn man so auf die 90er Jahre zurückblickt“, fügt er schmunzelnd hinzu. Es gebe nach wie vor einen bunten Mix aus neuen Mannschaften und alten Traditionsteams. Und der Verein gewinne durch das öffentliche Ereignis auch neue Mitglieder hinzu.

Mehr als zwei Jahrzehnte war das Fest zeitlich mit dem Elbhangfest gekoppelt, fand immer am letzten Wochenende im Juni statt, lange Zeit mit Wettkämpfen am Sonnabend und Sonntag und zuletzt mehr als 100 Teams. Vor der Pandemie hatte sich das Festival vom Elbhangfest abgekoppelt. Ringel erinnert sich: „Die Abtrennung vom Elbhangfest war auch bei uns intern nicht einfach. Es gab Stimmen dafür und warnende Stimmen dagegen. Aktuell scheint es die richtige Entscheidung gewesen zu sein.“

400 Meter sind durchzuhalten

Das Elbhangfest muss aus wirtschaftlichen Gründen in diesem Jahr ausfallen. „Wir sind sehr froh, dass wir als das erste große Drachenboot-Festival in Sachsen und als eines der ersten in ganz Deutschland nach wie vor aktiv sind“, erklärt Ringel. Das spreche „für uns als Verein, für den attraktiven Standort am Blauen Wunder, aber auch für das Konzept der Veranstaltung“.

Am Wochenende ist es also wieder soweit: Maximal drei Teams mit bis zu 18 Paddlern, Steuermann und Trommler starten pro Lauf, 400 Meter elbabwärts sind durchzuhalten. Über Hoffnungsläufe können auch Zweit- und Drittplatzierte noch den Weg ins Finale finden, wo es die begehrten Pokale und Eistorten gibt. Der Eintritt ist frei.

