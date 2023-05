﻿Doppelstock-Waggons der Reichsbahn fahren weiter im Großraum Dresden

Dresden. Die Deutsche Bahn AG hält die letzten Doppelstockwaggons aus ehemaligen Beständen der Deutschen Reichsbahn im Großraum Dresden weiterhin fahrbereit. Eine Bahnsprecherin sagte auf Anfrage der DNN, die Revisionsfristen dieser Waggons der Bauart „DBuza 747“ liefen erst im Jahr 2024 aus.

Fünf dieser in den 1990er-Jahren modernisierten Wagen, die über keine Klimaanlage verfügen, seien noch einsatzbereit. Instandhaltungsmaßnahmen könnten die Waggons auch über das kommende Jahr hinaus fahrbereit halten, ergänzt die Sprecherin. Eine Eisenbahnzeitschrift hatte in ihrer aktuellen Ausgabe geschrieben, die Wagen sollen im Juni aufs Abstellgleis. „Diese Information ist nicht zutreffend“, sagt die Bahnsprecherin.

Reichsbahn-Dostos als Verstärker auf den S-Bahn-Linien

Ferner erklärt sie: „Die Wagen werden weiterhin als Verstärker auf den S-Bahn-Linien eingesetzt, um an nachfragestarken Wochenenden die Kapazität zu erhöhen.“ Dies geschehe immer in enger Abstimmung mit dem Aufgabenträger, also konkret mit dem Verkehrsverbund Oberelbe. Meist werden die Züge der S1 bei Bedarf an Ausflugswochenenden mit einem fünften Waggon verstärkt.

Bei vielen Fahrgästen sind die betagten Dostos weniger beliebt, da die Sitze recht hart gepolstert sind. Zudem lassen sich nur einige Fenster einen kleinen Spalt öffnen. Im Sommer kann es in den Waggons sehr warm werden. Deshalb hatte die Deutsche Bahn im vorigen Jahr auch schon einmal mitgeteilt, man wolle die Verstärkerwagen im Sommer eigentlich den Kunden nicht mehr zumuten.

Die Doppelstock-Einzelwagen wurden in der DDR für den Berufsverkehr entwickelt und nach der Wiedervereinigung modernisiert und dann auch in Westen der Bundesrepublik eingesetzt. Inzwischen hat die DB AG die letzten Wagen dieser Art in Dresden zusammengezogen. Auch die Loks der Reichsbahn-Baurereihe 143 werden mutmaßlich in Dresden aus dem Betriebsbestand ausscheiden. Auch auf sie kann die Deutsche Bahn aktuell noch nicht verzichten.

Neben der Deutschen Bahn verfügt das Eisenbahnunternehmen Wedler-Franz-Logistik über einen kompletten modernisierten Dosto-Zug aus früheren DDR-Beständen. Diese Garnitur wird als Ersatzzug in verschiedenen Netzen bei Fahrzeugenpässen eingesetzt – meist auch mit 143er-E-Lok.

