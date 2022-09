Feuerwehreinsatz im Bowlingcenter: Mitarbeiter klemmt sich Arm ein

Der Mitarbeiter eines Bowlingcenters an der Mügelner Straße befand sich am Donnerstag in einer Notlage. Der Mann hatte sich bei Reinigungsarbeiten den Arm eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Dresden. Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Dresden: Bei Reinigungsarbeiten in einer Bowlinganlage an der Mügelner Straße hatte sich ein Mitarbeiter am Donnerstag den rechten Arm eingeklemmt. Wie die Kameraden mitteilen, befand sich der Mann in dem Bereich, in dem die Pins nach dem Umfallen automatisch wieder aufgestellt werden.

Der Mitarbeiter hatte starke Schmerzen und konnte sich selbst nicht aus der Notlage befreien. Eine Notärztin verabreichte dem Patienten ein Schmerzmittel, bis es den Einsatzkräften schließlich gelang, den Auslösemechanismus zurückzusetzen und den Arm zu befreien. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der Rettungswache Heidenau, der Rettungshubschrauber Christoph 38 sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Von DNN