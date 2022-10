﻿Dinnershow: Wolle Förster hat beim Probeessen von Mafia Mia ein Hühnchen zu rupfen

Zwei Jahre musste der Pate die Füße still halten, ab dem 25. November sind er und La Familia aber „Back in Business“ und im Ostra-Dome wird bei der Dinnershow „Mafia Mia“ wieder aufgetischt. Mit dabei: Wolle Förster.

Dresden. Zwei Jahre musste der Pate die Füße still halten, ab dem 25. November sind er und La Familia aber „Back in Business“ und im Ostra-Dome wird bei der Dinnershow „Mafia Mia“ wieder aufgetischt. Beim Probeessen offenbarten sich neben dem Menü auch erste Eindrücke, was die Familie während der Corona-Pause so getrieben hat.

Des Paten Handlanger Schlicht verschlug es etwa in die Sushi-Schmiede von Wolle Förster, der als langjähriger Wegbegleiter der Mafia-Familie nicht lang zögerte, dem Clown mit einem Job unter die Arme zu greifen. Das dürfte Wolle inzwischen aber bereuen, denn Schlicht hätte bei seinem Einsatz im Lieferfahrzeug seine überdimensionierten Latschen wohl besser ausgezogen. Nun ziert eine monströse Delle das Vehikel und Wolle ist sauer.