﻿Die Rückkehr des Paten: Mafia Mia kommt zurück in den Ostra Dome

Drei Anläufe hat es gebraucht, immer wieder schlug Corona der Mafia ein Schnippchen. Jetzt kehrt Dresdens beliebteste Dinnershow Mafia Mia zurück in den Ostra Dome.

Dresden. Jetzt sollte man ja denken, die Mafia sei über jedes Ungemach erhaben und hätte da so ihre Mittel und Wege, selbiges auf notfalls unkonventionellem Wege aus demselben zu räumen. Die Pandemie jedoch erwies sich als allzu hartnäckiger Widersacher: Gleich zweimal musste das zehnjährige Jubiläum von Dresdens beliebtester Dinnershow „Mafia Mia“ bereits verschoben werden, obgleich es zunächst immer wieder danach aussah, als könnte das Spektakel im Ostra Dome zwar nicht wie geplant, aber immerhin doch wenigstens stattfinden.

Die Autoren Bernd Callenbach, seines Zeichens auch in der Rolle des Paten zu sehen, und Fire Bird Guido Gentzel haben die Story immer wieder den aktuellen Corona-Bestimmungen angepasst – dennoch mussten sie jetzt die Show nochmals komplett neu denken. Und daraus haben sie das Bestmögliche herausgeholt, wie Gentzel verrät: „ Die Gäste werden anhand äußerst amüsanter Rückblicke erfahren, wie sich die einzelnen Mitglieder der Familie in den letzten Jahren so über Wasser gehalten haben – außerdem wird es viele Reminiszenzen an die vergangenen Shows geben, wir werden die Erinnerung feiern und auch den einen oder anderen besonderen Act erneut auf die Bühne bringen“. Das Team sei „on fire“ und außerdem sehr dankbar, mit First-Class-Concept-Chef Mirco Meinel einen Veranstalter im Rücken zu haben, „der verrückt genug ist, in diesen schwierigen Zeiten das unternehmerische Risiko einzugehen, weil er für die Sache brennt und voll hinter uns steht“.