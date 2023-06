﻿Dresden: Diese Schulen nehmen bald Eltern ins Visier

Dresden. Seit Jahren ringen Schulen in Dresden in sozialen Brennpunkten um Chancengleichheit für ihre Kinder. Doch nach dem Unterricht reißt dieser Einsatz ab. In ihren Familien setzt sich die Unterstützung für die Jungen und Mädchen nicht fort. Das soll jetzt anders werden.

In der sächsischen Landeshauptstadt sollen mit dem neuen Schuljahr Mitte August auch sieben sogenannte Familienschulzentren an den Start gehen. Damit entsteht ein neuer Fokus: ins Blickfeld geraten viel stärker die Eltern. Der Einsatz gegen Bildungsbenachteiligung, die sich aus der Herkunft der Kinder ergibt, wird bereits in Kindertagesstätten in Dresden mit zusätzlichen finanziellen und personellen Ressourcen erfolgreich geführt. Nun soll sich das an Grundschulen intensiv fortsetzen. „Wir wollen keine Doppelstrukturen schaffen, sondern die Schulen entwickeln sich zu Familienschulzentren“, sagt die Leiterin des Amtes für Schulen, Katrin Düring. „Das ist Neuland im Freistaat.“

Bedeutung der Eltern für den Lernerfolg

Dresden setzt dabei auf die Bedeutung der Eltern für den Lernerfolg der Kinder. In Gelsenkirchen ist schon 2014 mit Familienzentren an Grundschulen begonnen worden. Heute gibt es in Nordrhein-Westfalen laut Düring schon mehr als 100 Einrichtungen dieser Art. Der simple Gedanke dahinter: Interessieren und engagieren sich Eltern, motivieren sie ihre Kinder und das wirkt sich positiv auf den Lernerfolg aus.

Letztlich will die Stadt damit aus einer fatalen Entwicklung ausbrechen: Trotz allgemein verbesserter wirtschaftlicher Lage verhärten sich in bestimmten Stadtgebieten die sozialen Probleme. Es entsteht eine Abwärtsspirale, die mit dem Wort Segregation beschrieben wird. Abgehängte Bereiche werden immer stärker abgehängt. Kinder haben es in diesen Gebieten immer schwerer, gehen häufiger ohne Abschluss von der Schule, schaffen es seltener zum Abitur.

Sechs Grundschulen und ein Förderzentrum

An der 14. Grundschule (Schweizer Str., Südvorstadt), der 93. Grundschule (Dobritzer Weg 1, Leuben), der 117. Grundschule (Reichenbachstr. 12, Südvorstadt), der 122. Grundschule (Gamigstr. 30, Prohlis), der 129. Grundschule (Otto-Dix-Ring 57, Strehlen), der 139. Grundschule (Omsewitzer Ring 4, Gorbitz) und dem Förderzentrum A.S. Makarenko (Leipziger Str. 76, Pieschen) sollen zum Start des Schuljahres 2023/24 die Familienschulzentren (FSZ) entstanden sein.

Dazu entwickeln die Schulen Angebote, mit denen sie auf den Bedarf der Familien reagieren und sie somit stärker in die Schule einbinden. Das soll Vertrauen schaffen, Distanz zur Schule abbauen und dazu beitragen, dass sich Eltern und Fachkräfte in Schule und Hort auf Augenhöhe begegnen und sich als „gleichwertige Partner begegnen und behandeln“, wie es in der Bildungsstrategie heißt.

Zusätzliches Personal soll für Vernetzung sorgen

An jeder Schule soll es eine halbe Stelle geben, die als Leitung des FSZ agiert und vor allem für die Vernetzung zwischen Eltern, Schule und Hort sowie den Angeboten in Kultur, Sport, Gesundheit, Bildung, Beratung und Jugendarbeit in den jeweiligen Stadtteilen sorgt. „Es ist denkbar, dass die Leitung für zwei Standorte tätig ist“, erklärt die Schulamtsleiterin.

Rund 530 000 Euro hat die Stadt für den Auftakt in diesem Jahr an Kosten kalkuliert. Der städtische Anteil liegt bei 195 000 Euro, rund 220 000 Euro kommen vom sächsischen Kultusministerium. In den nächsten Jahren soll dieser Betrag steigen. Die Wübben-Stiftung, die in Nordrhein-Westfalen schon aktiv war, unterstützt das Gesamtprojekt der Stadt mit fast 160 000 Euro. Auch die Auridis-Stiftung leistet Unterstützung.

Erweiterung in zwei Jahren geplant

Das Programm bis zum Schuljahresstart ist noch ambitioniert: Zunächst sollen über ein Interessenbekundungsverfahren die Stellen der FSZ-Leitung an freie Träger vergeben und besetzt werden. Die Stadt braucht eine Koordinierungsstelle und eine Steuerungsgruppe für die Schulzentren. Außerdem will Dresden die Vernetzung mit Leipzig und Chemnitz, wo ähnliche Pläne bestehen und mit NRW vorantreiben.

Die Perspektive reicht zunächst bis 2027. Nach zwei Jahren soll ein Zwischenfazit gezogen werden. Das soll auch Hinweise für die Ausweitung auf vier weitere Grundschulen liefern. Eine wissenschaftliche Begleitung sei geplant. Erfahrungen wird es dann auch dazu geben, wie das Innenleben der Familienschulzentren im Dreieck zwischen Leitungen von Hort, Schule und FSZ funktioniert.

