﻿Diese Lücken reißen die fehlenden Bürgermeister in Dresden

Die Rathausspitze ist momentan klein, weil sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und der Stadtrat nicht auf neue Bürgermeister einigen können. Das hat Folgen für die Landeshauptstadt in verschiedenen Gremien.

Fehlt in 19 Gremien: Finanzbürgermeister a.D. Peter Lames.

Dresden. Der Bürgermeister-Poker zu Dresden hat Konsequenzen für die Vertretung der Landeshauptstadt Dresden in verschiedensten kommunalen Gremien und Organen. Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach hatte nach den Vakanzen gefragt und nun Antwort von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erhalten: Für 43 Gremien und Organe ist ungeklärt, wer die Landeshauptstadt dort vertritt.

Bei Lames sind 19 Vertretungen ungeklärt

So sind bei Finanzbürgermeister a.D. Peter Lames (SPD) 19 Vertretungen ungeklärt, bei Ordnungsbürgermeister a.D. Detlef Sittel (CDU) 13 Vertretungen, bei Sozialbürgermeisterin a.D. Kris Kaufmann (Die Linke) neun Vertretungen und bei Umweltbürgermeisterin a.D. Eva Jähnigen (Grüne) zwei Vertretungen. Für die Ende Oktober aus dem Amt ausgeschiedene Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) lagen noch keine Angaben vor.

Schollbach: „Dresden braucht funktionierende Stadtspitze“

Schollbach erklärte zu den Dilemma: „Wir stehen vor enormen gesellschaftlichen Herausforderungen. Gerade in dieser Situation benötigt die Landeshauptstadt Dresden eine funktionierende Stadtspitze. Die seit dem Sommer andauernde Hängepartie muss endlich ein Ende haben.“

Keine Stimme in Stiftungsgremien

Bis Ende Oktober ist die Amtszeit von fünf Beigeordneten abgelaufen. Nur der Oberbürgermeister sowie Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) repräsentieren noch die Rathausspitze. Sie müssen sich in die Leitung der Ausschüsse des Stadtrats teilen und Dresden in verschiedensten Gremien vertreten. Doch im Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen, im Finanzausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindetags. im Kommunalen Sozialverband Sachsen oder in den Gremien verschiedenster Stiftungen hat die Landeshauptstadt momentan keine Vertreter.

Ausgeschiedene bleiben Aufsichtsratsvorsitzende

Interessant: In Aufsichtsräten von städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben wie der Bäder GmbH oder der Dresden-IT GmbH bleiben die aus dem Amt geschiedenen Beigeordneten solange Mitglieder oder Vorsitzende, bis sie abberufen werden. Lames bleibt so auch Mitglied im Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG und Jähnigen Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtentwässerung Dresden GmbH. Sittel ist nach wie vor Aufsichtsratsvorsitzender der Zoo GmbH und Kaufmann Aufsichtsratsvorsitzende der Cultus gGmbH.