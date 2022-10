Laut Polizeiangaben sind in der Nacht zu Mittwoch Diebe in ein Büro im Stadtteil Trachau eingebrochen. Sie nahmen Technik und Geld im Wert von über 1.000 UEro mit.

Dresden. In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe in ein Büro an der Kopernikusstraße eingebrochen und haben daraus Technik und Geld im Wert von insgesamt 1.200 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter eine Tür auf, um in die Räume zu gelangen. Der Sachschaden beträgt um die 500 Euro.

Von cs