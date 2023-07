Diebe crashen gestohlenes Auto und fliehen

Dresden. Unbekannte haben in Friedrichstadt einen Unfall mit einem gestohlenen Wagen gebaut.

Die Täter hatten die Schlüssel des VW Caddy aus einem Bürogebäude an der Devrientstraße gestohlen, wo sie außerdem einen Laptop mitgehen ließen. Sie stiegen in das Auto und kamen etwa 1,5 Kilometer weit, bevor sie es an der Pieschener Allee vor einen Baum setzten. Daraufhin ließen sie den nicht mehr fahrtüchtigen Wagen zurück und flohen.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und Unfallflucht.

DNN