Diebe brechen in drei Autos in Dresden ein

Dresden. Diebe sind in den vergangenen Tagen in drei Autos im Dresdner Stadtgebiet eingebrochen und haben Teile aus dem Cockpit ausgebaut.

Aus einem BMW an der Grunaer Straße stahlen sie das Lenkrad sowie das Navigationssystem im Gesamtwert von etwa 4 000 Euro. Um in das Auto zu gelangen, hatten die Täter zuvor ein Fenster eingeschlagen. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 1 000 Euro. Auch auf der Spenerstraße schlugen sie die Scheibe eines Mercedes ein und stahlen das Lenkrad. Dieses hat einen Wert von rund 5 000 Euro. Auch hier schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 1 000 Euro. Auf die gleiche Art und Weise gelangten die Täter auch in einen Skoda Octavia auf einem Parkplatz an der Elsasser Straße. Hier stahlen sie aus dem Wagen das Klima- und Multimediasteuerteil im Wert von etwa 3 500 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.