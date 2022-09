Drei Autos auf der Bremer Straße sind am Mittwoch zum Ziel von Dieben geworden. Sie schlugen jeweils die Seitenscheibe ein und stahlen Gegenstände im Wert von rund 5000 Euro aus dem Innenraum.

Drei Autos auf Bremer Straße in Dresden aufgebrochen

Dresden. Diebe sind am Mittwoch in drei Autos auf der Bremer Straße in Dresden-Friedrichstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe eines Seat Alhambra, eines VW Golf sowie eines VW Touran ein und durchsuchten die Innenräume. Sie stahlen unter anderem einen Rucksack, ein Navigationssystem, eine Kamera und ein Messgerät. Der Wert des Diebesgutes wurde insgesamt mit rund 5000 Euro angegeben. Abschließende Angaben zum Sachverhalt liegen bislang nicht vor.

Von bw