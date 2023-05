Dresden: Dieb stellt sich nach drei Jahren der Polizei

Dresden. Am Dienstagvormittag hat sich ein Mann bei der Wache der Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof gestellt. Er gab an, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege und er sich nun freiwillig stellen möchte. Die Polizei überprüfte die Aussagen und stellte fest, dass das Amtsgericht Essen den 68-Jährigen bereits im August 2019 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt hatte. Die Geldstrafe konnte er jedoch nicht zahlen und wurde deshalb zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

DNN